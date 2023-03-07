Остерегайтесь кето-диеты: она связана с повышенным риском сердечных приступов и других заболеваний

Новое исследование предупреждает, что "кетоподобная" диета может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и привести к повышению уровня "плохого" холестерина в крови.

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Кетогенная или "кето" диета, которая предполагает потребление очень малого количества углеводов и большого количества жиров, набирает популярность. Тем не менее, новое исследование предполагает, что "кетоподобная" диета может быть связана с более высоким уровнем "плохого" холестерина в крови и двукратным повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как боль в груди (стенокардия), закупорка артерий, требующая стентирования, сердечные приступы и инсульты, сообщает SciTechDaily.

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"Наше исследование показало, что регулярное потребление диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, о которой сообщают сами пациенты, было связано с повышенным уровнем холестерина ЛПНП или "плохого" холестерина и более высоким риском сердечных заболеваний, — сказала Юлия Иатан, доктор медицинских наук и ведущий автор исследования, — Насколько нам известно, наше исследование является одним из первых, в котором изучается связь между этим типом диеты и сердечно-сосудистыми исходами".

Углеводы — это первый источник топлива для тела, который обеспечивает энергию для повседневной жизни. Низкоуглеводные, богатые на жиры (НУБЖ) диеты, такие как кето-диета, ограничивают потребление углеводов (например, хлеба, макаронных изделий, риса и других злаков, выпечки, продуктов из картофеля, таких как картофель фри и чипсы, а также фруктов с высоким содержанием углеводов и овощей). Лишенный углеводов организм вынужден вместо этого начать расщеплять жир для получения энергии. При расщеплении жира в печени образуются кетоны — химические вещества, которые организм использует в качестве энергии при отсутствии углеводов — отсюда и название "кетогенный" или "продуцирующий кетоны". Сторонники кетогенной диеты обычно предлагают ограничить углеводы до 10% от общего количества дневных калорий, белки до 20-30% и получать от 60% до 80% дневных калорий из жиров.

Некоторые предыдущие исследования показали, что диета НУБЖ может привести к повышенному уровню холестерина ЛПНП у некоторых людей. В то время как повышенный уровень холестерина ЛПНП является известным фактором риска сердечных заболеваний, вызванных атеросклерозом, накоплением холестерина в коронарных артериях, влияние НУБЖ диеты на риск сердечных заболеваний и инсульта недостаточно изучено, сказал Иатан.

Для этого исследования Иатан и ее коллеги определили НУБЖ диету как состоящую из не более 25% общей суточной энергии или калорий из углеводов и более 45% от общей суточной калорийности из жиров. Они назвали это НУБЖ диетой и "кетоподобной" диетой, потому что в ней несколько больше углеводов и меньше жиров, чем в строгой кетогенной диете. Они определили "стандартную диету" как людей, не соответствующих этим критериям и имеющих более сбалансированные привычки в еде.

Исследовательская группа проанализировала данные крупномасштабной проспективной базы данных с информацией о здоровье более полумиллиона человек, живущих в Соединенном Королевстве, за которыми наблюдали в течение как минимум 10 лет. После регистрации в биобанке 70 684 участника заполнили одноразовую анкету о 24-часовой диете и одновременно сдали кровь для проверки уровня холестерина. Исследователи определили 305 участников, чьи ответы на анкету показали, что их диета в течение 24-часового отчетного периода соответствовала определению исследования НУБЖ диет. Эти участники были сопоставлены по возрасту и полу с 1220 людьми, которые сообщили о том, что придерживались стандартной диеты. Это привело к тому, что 73% участников в каждой группе были женщинами, а средний возраст группы составил 54 года. Те, кто придерживался НУБЖ диеты, имели средний индекс массы тела (ИМТ) 27,7; те, кто на стандартной диете, 26,7. ИМТ от 25 до 30 соответствует диапазону избыточного веса.

По сравнению с участниками на стандартной диете, у участников на НУБЖ диете были значительно более высокие уровни как холестерина ЛПНП, так и аполипопротеина В (апоВ), белкового компонента, который находится на ЛПНП и других атерогенных липопротеиновых частицах. Предыдущие исследования показали, что повышенный уровень аполипопротеина В может быть лучшим предиктором риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем повышенный уровень холестерина ЛПНП, сказал Иатан. В среднем после 11,8 лет наблюдения и после поправки на другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как диабет, высокое кровяное давление, ожирение и курение, у людей, соблюдающих НУБЖ диету, риск развития нескольких серьезных заболеваний был выше более чем в два раза. В перечень заболеваний входили сердечно-сосудистые осложнения, такие как закупорка артерий, которые необходимо открыть с помощью процедур стентирования, сердечный приступ, инсульт и заболевание периферических артерий

"Среди участников, придерживающихся НУБЖ диеты мы обнаружили, что те, у кого был самый высокий уровень холестерина ЛПНП, подвергались наибольшему риску сердечно-сосудистых заболеваний, — сказал Иатан, — Наши результаты показывают, что люди, которые рассматривают возможность перехода на НУБЖ диету, должны знать, что это может привести к увеличению уровня холестерина ЛПНП. Прежде чем приступить к этой диете, им следует проконсультироваться с врачом. Во время диеты им рекомендуется контролировать уровень холестерина и пытаться устранить другие факторы риска сердечных заболеваний или инсульта, такие как диабет, высокое кровяное давление, отсутствие физической активности и курение".

Результаты исследования также показывают, что не все одинаково реагируют на данную диету.

"В среднем уровень холестерина имеет тенденцию к повышению на этой диете, но у некоторых людей концентрация холестерина может оставаться неизменной или снижаться, в зависимости от нескольких основных факторов, — сказал Иатан, — Существуют индивидуальные различия в том, как люди реагируют на этот режим питания, который мы еще не до конца понимаем. Одним из наших следующих шагов будет попытка определить конкретные характеристики или генетические маркеры, которые могут предсказать, как кто-то отреагирует на этот тип диеты".

Ограничением исследования является то, что участники предоставили информацию о диете только в один момент времени, что следует учитывать при интерпретации результатов исследования, сказал Иатан. Более того, самоотчеты о потреблении пищи могут быть неточными, хотя Иатан сказал, что этот вопросник прошел тщательную проверку.

Поскольку исследование было наблюдательным, оно может показать только связь между диетой и повышенным риском серьезных сердечных событий, а не причинно-следственную связь. Тем не менее, Иатан сказал, что результаты заслуживают дальнейшего изучения в проспективно разработанных исследованиях, особенно когда низкоуглеводные, кето-подобные или полные кето-диеты являются очень популярными во всем мир.

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