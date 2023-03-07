Остерігайтесь кето-дієти: вона пов'язана з підвищеним ризиком серцевих нападів та інших захворювань

Нове дослідження попереджає, що "кетоподібна" дієта може збільшити ризик серцево-судинних захворювань і призвести до підвищення рівня "поганого" холестерину в крові.

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Кетогенна або "кето" дієта, яка передбачає споживання дуже малої кількості вуглеводів і великої кількості жирів, набирає популярності. Тим не менш, нове дослідження передбачає, що "кетоподібна" дієта може бути пов'язана з вищим рівнем "поганого" холестерину в крові та дворазовим підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, таких як біль у грудях (стенокардія), закупорка артерій, що вимагає стентування, серцеві напади й інсульти, повідомляє SciTechDaily.

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"Наше дослідження показало, що регулярне споживання дієти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів, про яку повідомляють самі пацієнти, було пов'язане з підвищеним рівнем холестерину ЛПНЩ або "поганого" холестерину та вищим ризиком серцевих захворювань, — сказала Юлія Іатан, докторка медичних наук і провідна авторка дослідження: — Наскільки нам відомо, наше дослідження є одним із перших, в якому вивчається зв'язок між цим типом дієти та серцево-судинними наслідками".

Вуглеводи — це перше джерело палива для тіла, яке забезпечує енергію для повсякденного життя. Низьковуглеводні, багаті на жири (НУБЖ) дієти, такі як кето-дієта, обмежують споживання вуглеводів (наприклад, хліба, макаронних виробів, рису й інших злаків, випічки, продуктів із картоплі, таких як картопля фрі та чипси, а також фруктів із високим вмістом вуглеводів та овочів). Позбавлений вуглеводів організм змушений натомість розпочати розщеплювати жир для отримання енергії. У процесі розщеплення жиру в печінці утворюються кетони — хімічні речовини, які організм використовує як енергію за відсутності вуглеводів — звідси і назва "кетогенний" або "що продукує кетони". Прихильники кетогенної дієти зазвичай пропонують обмежити вуглеводи до 10% від загальної кількості добових калорій, білки до 20-30% і отримувати від 60% до 80% добових калорій із жирів.

Деякі попередні дослідження показали, що дієта НУБЖ може призвести до підвищеного рівня холестерину ЛПНЩ у деяких людей. У той час як підвищений рівень холестерину ЛПНЩ є відомим фактором ризику серцевих захворювань, спричинених атеросклерозом, накопиченням холестерину в коронарних артеріях, вплив НУБЖ дієти на ризик серцевих захворювань та інсульту недостатньо вивчений, сказала Іатан.

Для цього дослідження Іатан і її колеги визначили НУБЖ дієту як таку, що складається з не більше 25% загальної добової енергії або калорій із вуглеводів і понад 45% від загальної добової калорійності із жирів. Вони назвали це НУБЖ дієтою та "кетоподібною" дієтою, тому що в ній дещо більше вуглеводів і менше жирів, ніж у суворій кетогенній дієті. Вони визначили "стандартну дієту" як людей, які не відповідають цим критеріям і мають більш збалансовані звички в їжі.

Дослідницька група проаналізувала дані великомасштабної проспективної бази даних з інформацією про здоров'я понад пів мільйона людей, які мешкають у Сполученому Королівстві, за якими спостерігали протягом як мінімум 10 років. Після реєстрації в біобанку 70 684 учасники заповнили одноразову анкету про 24-годинну дієту й одночасно здали кров для перевірки рівня холестерину. Дослідники визначили 305 учасників, чиї відповіді на анкету показали, що їхня дієта протягом 24-годинного звітного періоду відповідала визначенню дослідження НУБЖ дієт. Ці учасники були зіставлені за віком та статтю з 1 220 людьми, які повідомили про те, що дотримувалися стандартної дієти. Це призвело до того, що 73% учасників у кожній групі були жінками, а середній вік групи становив 54 роки. Ті, хто дотримувався дієти НУБЖ, мали середній індекс маси тіла (ІМТ) 27,7; ті, хто на стандартній дієті 26,7. ІМТ від 25 до 30 відповідає діапазону надмірної ваги.

Порівняно з учасниками на стандартній дієті, в учасників на НУБЖ дієті були значно вищі рівні як холестерину ЛПНЩ, так й аполіпопротеїну В (апоВ), білкового компонента, який знаходиться на ЛПНЩ та інших атерогенних ліпопротеїнових частинках. Попередні дослідження показали, що підвищений рівень аполіпопротеїну може бути кращим предиктором ризику серцево-судинних захворювань, ніж підвищений рівень холестерину ЛПНЩ, сказав Іатан. У середньому після 11,8 років спостереження та після поправки на інші фактори ризику серцево-судинних захворювань, такі як діабет, високий кров'яний тиск, ожиріння і куріння, у людей, які дотримуються дієти НУБЖ, ризик розвитку кількох серйозних захворювань був вищим більш ніж удвічі. До переліку захворювань входили серцево-судинні ускладнення, такі як закупорка артерій, які необхідно відкрити за допомогою процедур стентування, серцевий напад, інсульт і захворювання периферичних артерій.

"Серед учасників, які дотримуються дієти НУБЖ ми з'ясували, що ті, у кого був найвищий рівень холестерину ЛПНЩ, зазнавали найбільшого ризику серцево-судинних захворювань, — сказав Іатан, — Наші результати показують, що люди, які розглядають можливість переходу на НУБЖ дієту, повинні знати, що це може призвести до збільшення рівня холестерину ЛПНЩ. Перш ніж братися за цю дієту, їм варто проконсультуватися з лікарем. Під час дієти їм рекомендується контролювати рівень холестерину та намагатися усунути інші фактори ризику серцевих захворювань або інсульту, такі як діабет, високий кров'яний тиск, відсутність фізичної активності та куріння".

Результати дослідження також показують, що не всі однаково реагують на цю дієту.

"У середньому рівень холестерину має тенденцію до підвищення на цій дієті, але в деяких людей концентрація холестерину може залишатися незмінною або знижуватися, залежно від кількох основних факторів, — сказав Іатан. — Існують індивідуальні відмінності в тому, як люди реагують на цей режим харчування, який ми ще не до кінця розуміємо. Одним із наших наступних кроків буде спроба визначити конкретні характеристики чи генетичні маркери, які можуть передбачити, як хтось відреагує на цей тип дієти".

Обмеженням дослідження є те, що учасники надали інформацію про дієту лише в один момент часу, що варто враховувати під час інтерпретації результатів дослідження, сказала Іатан. Ба більше, самозвіти про споживання їжі можуть бути неточними, хоча Іатан сказала, що це запитання пройшло ретельну перевірку.

Оскільки дослідження було спостережливим, воно може показати лише зв'язок між дієтою і підвищеним ризиком серйозних серцевих подій, а не причинно-наслідковий зв'язок. Тим не менш, Іатан сказала, що результати заслуговують на подальше вивчення в проспективно розроблених дослідженнях, особливо коли низьковуглеводні, кето-подібні або повні кето-дієти є дуже популярними у всьому світі.

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