Знижують шкоду від булочок та бекону: створені таблетки, які зменшують рівень поганого холестерину на 60%

Пероральні таблетки виявилися перспективним зниженням рівня поганого холестерину в новому клінічному випробуванні другої фази.

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Високий рівень холестерину є поширеною та потенційно смертельною проблемою для здоров'я, але нові ліки можуть допомогти більшій кількості людей впоратися з цим захворюванням. У другій фазі клінічних випробувань було показано, що експериментальна таблетка знижує рівень "поганого" холестерину на 60%, пише New Atlas.

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Новий препарат, відомий як MK-0616, пригнічує білок під назвою PCSK9, нижчі рівні якого допомагають печінці розщеплювати холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Інгібітори PCSK9 були основним методом лікування зниження рівня холестерину, але зазвичай вони включали підшкірні ін'єкції або, в одному дослідженні, навіть генну терапію.

У новому дослідженні вивчалася ефективність MK-0616 як пероральний інгібітор PCSK9. У ньому взяли участь понад 380 учасників, у всіх був підвищений рівень холестерину ЛПНЩ, а також серцеві захворювання чи фактори ризику в анамнезі. Їх випадково розподілили в одну з п'яти груп, які отримували або плацебо, або MK-0616 у чотирьох різних дозах — 6 мг, 12 мг, 18 мг або 30 мг. Учасники приймали ліки щодня протягом восьми тижнів, потім припинили прийом, тоді як дослідники вимірювали рівень холестерину ЛПНГ до та після випробувального періоду, а потім продовжували відстежувати побічні ефекти ще протягом восьми тижнів.

В учасників, які приймали будь-яку дозу препарату, спостерігалося значне зниження рівня холестерину ЛПНГ порівняно з плацебо. У тих, хто отримав дози 30 мг, спостерігалося падіння більш ніж на 60%, 18 мг – на 59%, 12 мг – на 55% та 6 мг – на 41%. Інші біомаркери поганого холестерину, зокрема холестерин, що не стосується ліпопротеїнів високої щільності, і білок, званий ApoB, також були знижені. Важливо відзначити, що команда не побачила жодних ознак несприятливих побічних ефектів за будь-якої дози.

Хоча для більш детального вивчення MK-0616 будуть потрібні подальші випробування, команда каже, що препарат є багатообіцяючим новим доповненням до арсеналу засобів для лікування серцево-судинних захворювань. Він добре працює у поєднанні зі статинами, терапією першої лінії за високого рівня холестерину, оскільки 60% учасників приймали їх під час випробування. Як пероральна таблетка, препарат може полегшити пацієнтам прийом, а також знизити витрати.

"Це високоефективна сполука, яка добре переноситься при прийомі, — сказала Крісті Баллантайн, провідний автор дослідження, — Препарат MK-0616 може стати ще одним потенційним варіантом. Між цим препаратом, статинами та іншими методами лікування, які ми маємо, ми повинні бути в змозі вилікувати практично всіх людей з погляду рівня холестерину ЛПНГ”.

В даний час планується клінічне випробування третьої фази.

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