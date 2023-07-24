Секреты отца Тома Сойера и Гекльберри Финна: чьи призраки живут в доме Марка Твена

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный как Марк Твен, считается одним из важнейших американских писателей, чье литературное наследие не утратило своей актуальности до наших дней. Однако в его доме, по словам очевидцев, живут не только воспоминания и радостные истории.

Шедевры Марка Твена, такие как "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна", а также многочисленные другие произведения, в том числе научно-популярные и публицистические, сыграли основополагающую роль в формировании идентичности Соединенных Штатов. Остроумие и юмор Твена еще больше укрепили его позицию как одного из величайших юмористов страны, пишет Grunge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С точки зрения плодотворности, литературное наследие Твена невероятное, хотя он, в частности, избегал специфического жанра, который приобрел популярность в его времена — готической фантастики. Этот жанр, характеризующийся своими откровенными макабрическими и сверхъестественными элементами, не смог увлечь Твена, за исключением одного заметного исключения: "Рассказ о привидениях".

На удивление, Твен подошел к этой истории с комедийным оттенком, игриво пародируя сам жанр, который, по его мнению, воспринимался слишком серьезно. Однако, несмотря на свое легкомысленное отношение к историям о призраках, сам Твен вызвал интерес у исследователей паранормальных явлений, прежде всего из-за своего прежнего места жительства в Хартфорде, штат Коннектикут

Между 1874 и 1891 годами Твен и его жена, Оливия, жили в Хартфорде, частично привлеченные состоятельным литературным обществом и захватывающими природными пейзажами. В этом доме они вырастили трех дочерей — Оливию Сьюзен Клеменс (которую нежно называли "Сьюзи"), Клару Лэнгдон Клеменс и Джин Ламптон.

Однако их счастье омрачила трагическая потеря сына Лэнгдона Клеменса, который умер от дифтерии в возрасте 19 месяцев. Опустошенная потерей, семья нашла утешение в Сьюзи, которую они очень любили после трагедии.

Несмотря на трудности, семья Клеменсов жила богато в Коннектикуте, а Твен в этот период написал несколько своих самых любимых произведений, среди которых "Гекльберри Финн" и "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".

Однако болезнь бросила тень на их жизнь: в 1896 году у Джин диагностировали эпилепсию. Трагедия произошла еще раз, когда Сьюзи, которой было всего 24 года, умерла от спинного менингита в семейном доме в Хартфорде. Все эти события заставили семью покинуть Коннектикут.

Дом-музей Марка Твена в Хартфорде Фото: Википедия

Сегодня семейный дом Клеменсов в Хартфорде превращен в Дом-музей Марка Твена, который ежегодно посещают около 100 000 человек. Здесь проводятся различные мероприятия, посвященные жизни и творчеству выдающегося писателя.

Однако дом Марка Твена получил недобрую славу места, где якобы обитают призраки. В книге Стива Кортни "Они всегда будут с нами" описан ряд встреч с призраками в бывшей резиденции Твена.

Посетители сообщали о запахе сигарного дыма в комнатах, где курение запрещено, объясняя это известной привычкой Твена выкуривать более двадцати сигар в день в течение своей жизни. Кроме того, некоторые утверждают, что были свидетелями того, как объекты двигались в доме по собственному желанию.

Еще более жутким является то, что посетители рассказывали о женщине в белой викторианской ночной рубашке, которая переходила из комнаты в комнату. Некоторые считают, что это призрак Сьюзи, который привлекает внимание охотников за привидениями.

В конце концов в бывшей резиденции Твена создали регулярные туры с привидениями, позволяющие любознательным людям исследовать и, возможно, ощутить таинственные явления из первых уст.

Ранее Фокус писал, почему отец атомной бомбы Оппенгеймер раскаялся в содеянном.

А также мы рассказывали о последнем желании Бетховена, которое ученые собираются выполнить.