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Технологии и наука

Секреты отца Тома Сойера и Гекльберри Финна: чьи призраки живут в доме Марка Твена

Марк Твен, дом Марка Твена, история, американский писатель, литература 19 века, Приключения Тома Сойера, Приключения Гекльберри Финна, Готическая фантастика, История о привидениях, Дом с привидениями
Фото: Википедия | Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный как Марк Твен, считается одним из важнейших американских писателей, чье литературное наследие не потеряло своей актуальности до наших дней

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный как Марк Твен, считается одним из важнейших американских писателей, чье литературное наследие не утратило своей актуальности до наших дней. Однако в его доме, по словам очевидцев, живут не только воспоминания и радостные истории.

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Шедевры Марка Твена, такие как "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна", а также многочисленные другие произведения, в том числе научно-популярные и публицистические, сыграли основополагающую роль в формировании идентичности Соединенных Штатов. Остроумие и юмор Твена еще больше укрепили его позицию как одного из величайших юмористов страны, пишет Grunge.

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С точки зрения плодотворности, литературное наследие Твена невероятное, хотя он, в частности, избегал специфического жанра, который приобрел популярность в его времена — готической фантастики. Этот жанр, характеризующийся своими откровенными макабрическими и сверхъестественными элементами, не смог увлечь Твена, за исключением одного заметного исключения: "Рассказ о привидениях".

На удивление, Твен подошел к этой истории с комедийным оттенком, игриво пародируя сам жанр, который, по его мнению, воспринимался слишком серьезно. Однако, несмотря на свое легкомысленное отношение к историям о призраках, сам Твен вызвал интерес у исследователей паранормальных явлений, прежде всего из-за своего прежнего места жительства в Хартфорде, штат Коннектикут

Между 1874 и 1891 годами Твен и его жена, Оливия, жили в Хартфорде, частично привлеченные состоятельным литературным обществом и захватывающими природными пейзажами. В этом доме они вырастили трех дочерей — Оливию Сьюзен Клеменс (которую нежно называли "Сьюзи"), Клару Лэнгдон Клеменс и Джин Ламптон.

Однако их счастье омрачила трагическая потеря сына Лэнгдона Клеменса, который умер от дифтерии в возрасте 19 месяцев. Опустошенная потерей, семья нашла утешение в Сьюзи, которую они очень любили после трагедии.

Несмотря на трудности, семья Клеменсов жила богато в Коннектикуте, а Твен в этот период написал несколько своих самых любимых произведений, среди которых "Гекльберри Финн" и "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".

Однако болезнь бросила тень на их жизнь: в 1896 году у Джин диагностировали эпилепсию. Трагедия произошла еще раз, когда Сьюзи, которой было всего 24 года, умерла от спинного менингита в семейном доме в Хартфорде. Все эти события заставили семью покинуть Коннектикут.

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Дом-музей Марка Твена в Хартфорде
Фото: Википедия

Сегодня семейный дом Клеменсов в Хартфорде превращен в Дом-музей Марка Твена, который ежегодно посещают около 100 000 человек. Здесь проводятся различные мероприятия, посвященные жизни и творчеству выдающегося писателя.

Однако дом Марка Твена получил недобрую славу места, где якобы обитают призраки. В книге Стива Кортни "Они всегда будут с нами" описан ряд встреч с призраками в бывшей резиденции Твена.

Посетители сообщали о запахе сигарного дыма в комнатах, где курение запрещено, объясняя это известной привычкой Твена выкуривать более двадцати сигар в день в течение своей жизни. Кроме того, некоторые утверждают, что были свидетелями того, как объекты двигались в доме по собственному желанию.

Еще более жутким является то, что посетители рассказывали о женщине в белой викторианской ночной рубашке, которая переходила из комнаты в комнату. Некоторые считают, что это призрак Сьюзи, который привлекает внимание охотников за привидениями.

В конце концов в бывшей резиденции Твена создали регулярные туры с привидениями, позволяющие любознательным людям исследовать и, возможно, ощутить таинственные явления из первых уст.

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