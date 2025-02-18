"Дырявый" доллар стоимостью 319 000 евро, украденный из музея в Польше, вернули спустя более 10 лет

"Дырявый доллар" исчез из музея в Торуни вместе с 400 другими нумизматическими экспонатами. Единственное что тогда удалось установить, что монета побывала в Германии на 2 аукционах, а затем появилась в Австралии.

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В Польшу вернули ранее украденную редкую монету XIX века, известную как "дырявый доллар" после того, как ее обнаружили в Австралии. обнаружения в Австралии. Стоимость этой исторической монеты составляет не менее 319 000 евро. Об этом пишет издание Poland Insider.

Монета была изготовлена в 1813 году из испанского серебряного доллара 1777 года, который был отчеканен в Мексике во время правления короля Карла III.

В 1914 году польский коллекционер Валерий Амрогович приобрел этот экземпляр на аукционе в Амстердаме, чтобы пополнить свою коллекцию из более чем 2000 монет. Незадолго до своей смерти в 1931 году он подарил монету Научному обществу в городе Торунь, откуда она вскоре поступила в музей Muzeum Okręgowe.

"Дырявый доллар" исчез из музея в Торуни вместе с 400 другими нумизматическими экспонатами, которые похищали из заведения в течение 2011-2018 годов.

К поиску монеты присоединились правоохранители из разных стран. Единственное что тогда удалось установить, что "дырявый доллар" побывал в Германии на 2 аукционах, а затем появился в Австралии.

Здесь монету выставили на торги в Мельбурне, и ее приобрел коллекционер в Перте за 319 000 евро. Австралийская федеральная полиция в сотрудничестве с Департаментом инфраструктуры, транспорта, регионального развития, коммуникаций и искусств Австралии провела расследование, идентифицировав последнего владельца монеты.

Полиция изъяла монету у владельца, а 14 февраля 2025 года состоялась официальная церемония передачи в посольстве Польши в Канберре.

Напомним, что в Польше начали возводить крепость для богачей. Создателей проекта вдохновила история Форта VIII, построенном в Варшаве в 1880-х годах. Форт получил название "Варшавская крепость".