450 тысяч грн за квадратный метр: в Польше строят крепость для миллионеров (фото)

В новом доме будет 15 роскошных апартаментов. Площадь самой маленькой квартиры составит не менее 150 квадратных метров.

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В Варшаве в районе города Урсинов начато строительство эксклюзивного жилого дома Rawelin 8. Создателей проекта вдохновила история Форта VIII. Они предлагают будущим жильцам элитного комплекса уникальное сочетание роскоши и исторического антуража. Об этом пишет издание Вцѕіпеѕѕіпѕіпѕіԁегѕ.

Комплекс возводят между кварталом Fort Służew и отреставрированным остатком русской крепости Форт VIII.

Новый архитектурный объект воспроизводит давно разрушенную фортификацию. Для его создания архитекторы использовали исторические документы из российских архивов и обнаруженные во время раскопок элементы кирпично-каменной кладки, чтобы воссоздать точные размеры и детали утраченного сооружения.

Комплекс возводят между кварталом Fort Służew и отреставрированным остатком русской крепости Форт VIII

По данным СМИ, стоимость недвижимости в новом комплексе может достигать от 25 до 45 тысяч злотых за квадратный метр (250 — 450 тысяч гривен). В новом доме будет 15 роскошных апартаментов. Площадь самой маленькой квартиры составит не менее 150 квадратных метров.

Стоимость недвижимости в новом комплексе может достигать от 25 до 45 тысяч злотых за квадратный метр

Таким образом, покупка жилья в Rawelin 8 потребует вложений на уровне 6 миллионов злотых (60 млн 30 тысяч гривен) и выше.

Все жилые помещения спроектированы в двух уровнях, а уникальный пентхаус, расположенный в "артиллерийской башне", будет иметь три этажа.

Проект ориентирован на состоятельных клиентов, которые ценят эксклюзивность, комфорт и уникальное расположение в историческом месте столицы Польши. Новая "крепость" для миллионеров обещает стать не только символом роскоши, но и архитектурным украшением района.

Проект ориентирован на состоятельных клиентов

Форт VIII в Варшаве: что известно

В 1880-х годах Российская империя возвела в Варшаве и ее окрестностях десятки фортов, создав так называемую "Варшавскую крепость". До наших дней дошли многие из них и теперь они начинают приобретать новую жизнь, мирную.

Один из этих фортов находится в северо-восточной части района Урсинов и называется Форт VIII ("Служив"). В 2021 году завершилась его масштабная реставрация — старые казармы превратились в коммерческо-развлекательный центр с ресторанами, кафе и фитнес-залом.

Напомним, что возле Вашингтона строят роскошное убежище для миллионеров, которым придется выложить по 20 миллионов долларов за место в бункере Aerie. Его близость к Белому дому руководители проекта называют просто "совпадением".