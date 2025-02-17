450 тисяч грн за квадратний метр: у Польщі будують фортецю для мільйонерів (фото)

У новому будинку буде 15 розкішних апартаментів. Площа найменшої квартири складе щонайменше 150 квадратних метрів.

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У Варшаві в районі міста Урсинов розпочато будівництво ексклюзивного житлового будинку Rawelin 8. Творців проєкту надихнула історія Форту VIII. Вони пропонують майбутнім мешканцям елітного комплексу унікальне поєднання розкоші та історичного антуражу. Про це пише видання Вusinessinsider.

Комплекс зводять між кварталом Fort Służew та відреставрованим залишком російської фортеці Форт VIII.

Новий архітектурний об'єкт відтворює давно зруйновану фортифікацію. Для його створення архітектори використовували історичні документи з російських архівів та виявлені під час розкопок елементи цегляно-кам'яної кладки, щоб відтворити точні розміри та деталі втраченої споруди.

Комплекс зводять між кварталом Fort Służew та відреставрованим залишком російської фортеці Форт VIII

За даними ЗМІ, вартість нерухомості у новому комплексі може сягати від 25 до 45 тисяч злотих за квадратний метр (250 — 450 тисяч гривень). У новому будинку буде 15 розкішних апартаментів. Площа найменшої квартири складе щонайменше 150 квадратних метрів.

Вартість нерухомості у новому комплексі може сягати від 25 до 45 тисяч злотих за квадратний метр

Таким чином, купівля житла в Rawelin 8 вимагатиме вкладень на рівні 6 мільйонів злотих (60 млн 30 тисяч гривень) і вище.

Усі житлові приміщення спроектовані у двох рівнях, а унікальний пентхаус, розташований у "артилерійській вежі", матиме три поверхи.

Проєкт орієнтований на заможних клієнтів, які цінують ексклюзивність, комфорт та унікальне розташування в історичному місці столиці Польщі. Нова "фортеця" для мільйонерів обіцяє стати не лише символом розкоші, а й архітектурною окрасою району.

Проєкт орієнтований на заможних клієнтів

Форт VIII у Варшаві: що відомо

У 1880-х роках Російська імперія звела у Варшаві та її околицях десятки фортів, створивши так звану "Варшавську фортецю". До наших днів дійшли багато з них і тепер вони починають набувати нового життя, мирного.

Один із цих фортів знаходиться в північно-східній частині району Урсинів і називається Форт VIII ("Служів"). У 2021 році завершилася його масштабна реставрація — старі казарми перетворилися на комерційно-розважальний центр із ресторанами, кафе та фітнес-залом.

Нагадаємо, що біля Вашингтона будують розкішний притулок для мільйонерів, яким доведеться викласти по 20 мільйонів доларів за місце в бункері Aerie. Його близькість до Білого дому керівники проєкту називають просто "збігом".