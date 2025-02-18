"Дірявий" долар вартістю 319 000 євро, вкрадений з музею в Польщі, повернули через понад 10 років

"Дірявий долар" зник із музею в Торуні разом із 400 іншими нумізматичними експонатами. Єдине що тоді вдалося встановити, що монета побувала у Німеччині на 2 аукціонах, а згодом з'явилася у Австралії.

Related video

До Польщі повернули раніше вкрадену рідкісну монету XIX століття, відому як "дірявий долар" після того, як її виявили у Австралії. виявлення в Австралії. Вартість цієї історичної монети становить щонайменше 319 000 євро. Про це пише видання Poland Insider.

Монета була виготовлена ​​в 1813 році з іспанського срібного долара 1777 року, який був викарбуваний в Мексиці за правління короля Карла III.

1914 року польський колекціонер Валерій Амрогович придбав цей екземпляр на аукціоні в Амстердамі, щоб поповнити свою колекцію з більш ніж 2000 монет. Незадовго до своєї смерті у 1931 році він подарував монету Науковому товариству в місті Торунь, звідки вона незабаром надійшла до музею Muzeum Okręgowe.

"Дірявий долар" зник із музею в Торуні разом із 400 іншими нумізматичними експонатами, які викрадали із закладу протягом 2011-2018 років.

До пошуку монети долучилися правоохоронці з різних країн. Єдине що тоді вдалося встановити, що "дірявий долар" побував у Німеччині на 2 аукціонах, а згодом з'явився у Австралії.

Тут монету виставили на торги в Мельбурні, і її придбав колекціонер в Перті за 319 000 євро. Австралійська федеральна поліція у співпраці з Департаментом інфраструктури, транспорту, регіонального розвитку, комунікацій та мистецтв Австралії провела розслідування, ідентифікувавши останнього власника монети.

Поліція вилучила монету у власника, а 14 лютого 2025 року відбулася офіційна церемонія передачі у посольстві Польщі у Канберрі.

Нагадаємо, що у Польщі почали зводити фортецю для багатіїв. Творців проєкту надихнула історія Форту VIII, збудованому у Варшаві в 1880-х роках . Форт отримав назву "Варшавська фортеця".