Секрети батька Тома Соєра та Гекльберрі Фінна: чиї привиди живуть в домі Марка Твена

Сем'юел Ленґгорн Клеменс, відоміший як Марк Твен, вважається одним із найважливіших американських письменників, чий літературний доробок не втратив своєї актуальності до наших днів. Однак в його домі, за словами очевидців, живуть не лише спогади і радісні історії.

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Шедеври Марка Твена, такі як "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна", а також численні інші твори, зокрема науково-популярні та публіцистичні, відіграли основоположну роль у формуванні ідентичності Сполучених Штатів. Дотепність і гумор Твена ще більше зміцнили його позицію як одного з найвидатніших гумористів країни, пише Grunge.

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З погляду плідності, літературний доробок Твена неймовірний, хоча він, зокрема, уникав специфічного жанру, який набув популярності в його часи — готичної фантастики. Цей жанр, що характеризується своїми відвертими макабричними та надприродними елементами, не зміг захопити Твена, за винятком одного помітного винятку: "Оповідання про привидів".

На диво, Твен підійшов до цієї історії з комедійним відтінком, грайливо пародіюючи сам жанр, який, на його думку, сприймався надто серйозно. Проте, попри своє легковажне ставлення до історій про привидів, сам Твен викликав інтерес у дослідників паранормальних явищ, насамперед через своє колишнє місце проживання в Хартфорді, штат Коннектикут

Між 1874 і 1891 роками Твен і його дружина, Олівія, жили в Хартфорді, частково приваблені заможним літературним товариством і захопливими природними краєвидами. У цьому будинку вони виростили трьох доньок — Олівію Сьюзен Клеменс (яку ніжно називали "Сьюзі"), Клару Ленгдон Клеменс і Джин Ламптон.

Однак їхнє щастя затьмарила трагічна втрата сина Ленґдона Клеменса, який помер від дифтерії у віці 19 місяців. Спустошена втратою, сім'я знайшла розраду в Сьюзі, яку вони дуже любили після трагедії.

Попри труднощі, сім'я Клеменсів жила заможно в Коннектикуті, а Твен у цей період написав кілька своїх найулюбленіших творів, серед яких "Гекльберрі Фінн" і "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура".

Однак хвороба кинула тінь на їхнє життя: у 1896 році у Джин діагностували епілепсію. Трагедія сталася ще раз, коли Сьюзі, якій було лише 24 роки, померла від спинного менінгіту в родинному будинку в Хартфорді. Всі ці події змусили сім'ю залишити Коннектикут.

Будинок-музей Марка Твена в Хартфорді Фото: Вікіпедія

Сьогодні родинний будинок Клеменсів у Хартфорді перетворено на Будинок-музей Марка Твена, який щороку відвідують близько 100 000 осіб. Тут проводяться різноманітні заходи, присвячені життю і творчості видатного письменника.

Однак будинок Марка Твена здобув недобру славу місця, де нібито мешкають привиди. У книзі Стіва Кортні "Вони завжди будуть з нами" описано низку зустрічей із привидами в колишній резиденції Твена.

Відвідувачі повідомляли про запах сигарного диму в кімнатах, де куріння заборонено, пояснюючи це відомою звичкою Твена викурювати понад двадцять сигар на день протягом свого життя. Крім того, дехто стверджує, що був свідком того, як об'єкти рухалися в будинку за власним бажанням.

Ще моторошнішим є те, що відвідувачі розповідали про жінку в білій вікторіанській нічній сорочці, яка переходила з кімнати в кімнату. Дехто вважає, що це привид Сьюзі, який привертає увагу мисливців за привидами.

Зрештою в колишній резиденції Твена створили регулярні тури з привидами, що дозволяють допитливим людям досліджувати і, можливо, відчути таємничі явища з перших вуст.

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