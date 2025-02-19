Тайные сокровища: в музее Тегерана хранятся картины Поллока и Пикассо на миллиарды долларов

Это собрание произведений искусства называют одним из величайших в мире. Но увидеть картины музея Тегерана практически невозможно.

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Иран прежде всего известен, как Исламская республика, где постоянно нарушаются права человека. Но в подвале музея Тегерана хранятся картины таких мастеров, как Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол и Джексон Поллок на миллиарды долларов. Увидеть можно лишь небольшую часть коллекции, так как многие шедевры нарушают строгие религиозные правила страны, а некоторые даже были уничтожены во время Исламской революции 1979 года. Об этом пишет ВВС.

Лишь небольшая часть работ была выставлена ​​после Иранской революции 1979 года, но в последние годы Тегеранский музей современного искусства демонстрирует некоторые из самых захватывающих произведений.

Здание музея в Тегеране Фото: Tehran Times

Выставка "Глаза в глаза" в Тегеранском музее современного искусства, открывшаяся в октябре 2024 года, была дважды продлена из-за огромного спроса публики и продлится до января 2025 года.

На выставке было представлено более 15 работ, представленных впервые, в том числе скульптура Жана Дюбюффе.

От абстрактного экспрессионизма до поп-арта — коллекция музея представляет собой своего рода капсулу времени важнейших художественных течений.

Среди произведений искусства — портрет Фарах Пехлеви — последней королевы Ирана — кисти Уорхола. Это редкое произведение искусства, сочетающее в себе поп-арт и историю иранской культуры. На противоположной стене в подвале музея выставлен портрет аятоллы Рухоллы Хомейни, основателя Исламской Республики Иран.

Фарах Пехлеви и Энди Уорхол Фото: Tehran Times

Музей был построен в 1977 году под патронажем Пехлеви, изгнанной вдовы последнего шаха Ирана, свергнутого в ходе революции.

Пехлеви была страстной поклонницей искусства, а ее двоюродный брат, архитектор Камран Диба, спроектировал музей. Он был создан с целью познакомить иранцев с современным искусством и сблизить Иран с международной художественной сценой.

Вскоре коллекция музея пополнилась работами Пикассо, Уорхола и Сальвадора Дали, а также произведений ведущих иранских модернистов.

Но затем грянула революция 1979 года. Иран стал исламской республикой, монархия была свергнута, а политический контроль взяли на себя священнослужители под руководством аятоллы Хомейни.

Многие произведения искусства были признаны неподходящими для публичного показа из-за наличия наготы, религиозных предрассудков или политического подтекста.

"Габриэль в открытой блузе" Пьера-Огюста Ренуара посчитали слишком скандальной. А портрет бывшей королевы Ирана Уорхола — слишком политическим. В итоге портрет Фарах Пехлеви был изрезан ножом во время революционных беспорядков.

Эта картина Ренуара в Иране не демонстрируется Фото: Tehran Times

После Исламской революции многие произведения искусства были заперты и пылились в подвале, став легендой мирового искусства.

Лишь в конце 1990-х годов во время реформаторского президентства Мохаммада Хатами некоторые работы были показаны в музее.

Хамид Кешмиршекан, историк искусства из Лондона, изучил коллекцию и назвал ее "одной из редчайших сокровищниц современного искусства за пределами Запада".

Напомним, в центральной иранской провинции Езд археологи раскопали подземное поселение под пятью историческими домами в древнем городе Абаркух. Недавние открытия в этом районе включают сеть подземных камер, туннелей и выложенный из камня акведук.