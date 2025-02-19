Таємні скарби: у музеї Тегерана зберігаються картини Поллока і Пікассо на мільярди доларів

Це зібрання творів мистецтва називають одним із найбільших у світі. Але побачити картини музею Тегерана практично неможливо.

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Іран насамперед відомий, як Ісламська республіка, де постійно порушуються права людини. Але в підвалі музею Тегерана зберігаються картини таких майстрів, як Пабло Пікассо, Вінсент Ван Гог, Енді Воргол і Джексон Поллок на мільярди доларів. Побачити можна лише невелику частину колекції, оскільки багато шедеврів порушують суворі релігійні правила країни, а деякі навіть були знищені під час Ісламської революції 1979 року. Про це пише ВВС.

Лише невелика частина робіт була виставлена після Іранської революції 1979 року, але останніми роками Тегеранський музей сучасного мистецтва демонструє деякі з найбільш захопливих творів.

Будівля музею в Тегерані Фото: Tehran Times

Виставку "Очі в очі" в Тегеранському музеї сучасного мистецтва, що відкрилася в жовтні 2024 року, було двічі подовжено через величезний попит публіки, вона триватиме до січня 2025 року.

На виставці було представлено понад 15 робіт, презентованих уперше, зокрема скульптура Жана Дюбюффе.

Від абстрактного експресіонізму до поп-арту — колекція музею являє собою своєрідну капсулу часу найважливіших художніх течій.

Серед творів мистецтва — портрет Фарах Пехлеві — останньої королеви Ірану — пензля Воргола. Це рідкісний витвір мистецтва, що поєднує в собі поп-арт та історію іранської культури. На протилежній стіні в підвалі музею виставлено портрет аятоли Рухолли Хомейні, засновника Ісламської Республіки Іран.

Фарах Пехлеві та Енді Воргол Фото: Tehran Times

Музей був побудований 1977 року під патронажем Пехлеві, вигнаної вдови останнього шаха Ірану, поваленого під час революції.

Пехлеві була пристрасною прихильницею мистецтва, а її двоюрідний брат, архітектор Камран Діба, спроектував музей. Він був створений з метою познайомити іранців із сучасним мистецтвом і зблизити Іран з міжнародною мистецькою сценою.

Незабаром колекція музею поповнилася роботами Пікассо, Воргола і Сальвадора Далі, а також творами провідних іранських модерністів.

Але потім грянула революція 1979 року. Іран став ісламською республікою, монархія була повалена, а політичний контроль взяли на себе священнослужителі під керівництвом аятоли Хомейні.

Багато творів мистецтва були визнані невідповідними для публічного показу через наявність наготи, релігійних забобонів або політичного підтексту.

"Габріель у відкритій блузі" П'єра-Огюста Ренуара визнали занадто скандальною. А портрет колишньої королеви Ірану Воргола — занадто політичним. У підсумку портрет Фарах Пехлеві був порізаний ножем під час революційних заворушень.

Ця картина Ренуара в Ірані не демонструється Фото: Tehran Times

Після Ісламської революції багато творів мистецтва були замкнені і припадали пилом у підвалі, ставши легендою світового мистецтва.

Лише наприкінці 1990-х років під час реформаторського президентства Мохаммада Хатамі деякі роботи були показані в музеї.

Хамід Кешміршекан, історик мистецтва з Лондона, вивчив колекцію і назвав її "однією з найрідкісніших скарбниць сучасного мистецтва за межами Заходу".

Нагадаємо, у центральній іранській провінції Езд археологи розкопали підземне поселення під п'ятьма історичними будинками в стародавньому місті Абаркух. Нещодавні відкриття в цьому районі включають мережу підземних камер, тунелів і викладений із каменю акведук.