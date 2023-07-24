Необратимые последствия употребления. Как каннабис изменяет наш организм на генном уровне

Согласно новым исследованиям, каждая затяжка каннабисом может быть тихой командой для ваших генов, подталкивая их к скрытным изменениям.

Последнее исследование более 1000 взрослых людей позволило сделать некоторые новые выводы о влиянии марихуаны на наш организм. В ходе него была обнаружена связь между регулярным употреблением марихуаны и изменениями в эпигеноме нашего организма. О том, как каннабис общается с нашими генами и изменяет их пишет ScienceAlert.

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Сначала объясним, что такое эпигеном. Его можно представить себе, как пульт управления генами: одни переключатели включаются, другие выключаются, что влияет на повседневную работу нашего организма.

В исследовании, целью которого было обнаружить новые способы влияния марихуаны на нас, приняли участие около 1000 взрослых, которые ранее отвечали на вопросы о своем употреблении каннабиса в течение 20 лет. Группа исследователей взяла два набора образцов крови: один — через 15 лет, другой — через 20 лет после начала исследования. Они изучали эпигенетические изменения у тех, кто употреблял его недавно или в течение длительного времени.

Авторы изначально знали, что именно хотят найти в процессе — так называемое метилирование ДНК. Этот процесс включает в себя добавление или удаление крошечных групп атомов (метильных групп) в нашей ДНК. Он не меняет последовательность ДНК, но изменяет работу генов, подобно тому, как если бы в хорошо отлаженную машину бросили гаечный ключ.

Различные факторы, такие как наш образ жизни и окружающая среда, могут приводить к таким изменениям в метилировании. Еще более интригующим является тот факт, что эти изменения потенциально могут передаваться будущим поколениям.

В ходе данного исследования доктор Хоу и ее сотрудники обнаружили многочисленные маркеры метилирования ДНК, особенно в образцах с 15- и 20-летним стажем, связанные как с недавним, так и с длительным употреблением каннабиса.

Интересно, что один из маркеров ранее был связан с потреблением табака. Это открытие позволяет предположить наличие общей связи в том, как табак и марихуана могут влиять на наш организм на этом уровне.

Некоторые из этих эпигенетических изменений, связанных с употреблением марихуаны, ранее были связаны с различными проблемами, включая гормональную сигнализацию, инфекции, а также некоторые неврологические расстройства и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Однако важно понимать, что эти результаты не доказывают, что употребление каннабиса непосредственно вызывает эти изменения или приводит к каким-либо проблемам со здоровьем. Связь есть, но ученые не могут с полной уверенностью утверждать, что она причинно-следственная.

Данное исследование добавляет новый элемент в наше понимание того, как марихуана взаимодействует с нашим здоровьем на более глубоком, генном уровне. Как и в случае любого подобного исследования, изучающего неизведанную ранее область нашего организма, необходимы дальнейшие исследования. Будущие исследования, особенно те, которые будут посвящены изучению влияния марихуаны на возрастные показатели здоровья, могут дать еще больше сведений о долгосрочном воздействии марихуаны на наше здоровье.

Несмотря на то, что изучение влияния каннабиса на наш организм продолжаются, данное исследование служит важным напоминанием о том, как много нам еще предстоит узнать о нем и его отрицательных и положительных свойствах. Мы только начинаем разбираться во всех сложностях, и, как говорится, "дьявол кроется в деталях". По мере того как мы будем лучше понимать эти детали, мы сможем принимать более обоснованные решения, касающиеся нашего здоровья.

Ранее Фокус писал об опасном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Результаты исследования эффекта употребления каннабиса оказались довольно неоднозначными.

Также Фокус писал о том, что каннабис, возможно, может уничтожать злокачественные опухоли. Согласно исследованию, соединения каннабиса запускают гибель клеток рака желчных протоков у животных.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.