Врачебные ошибки уносят сотни тысяч жизней в год. Как избежать неверного диагноза

В эпоху развитой медицины вероятность ошибочного диагноза удивительно высока. Новое исследование рассказывает почему.

Многие из нас приходят к врачу и уверены в точности поставленного диагноза. Однако недавнее исследование, проведенное Медицинской школой Джона Хопкинса, показало, что ошибочные медицинские диагнозы встречаются чаще, чем считалось ранее, и потенциально могут привести к тяжелым последствиям, таким как постоянная инвалидность или даже смерть, для миллиона человек ежегодно. Около половины ошибочно поставленных диагнозов стоит людям жизни, пишет ScienceAlert.

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Доктор Дэвид Ньюман-Токер, директор Центра совершенствования диагностики при Университете Джона Хопкинса, не стал скрывать, что диагностические ошибки — это "кризис общественного здравоохранения, на который не хватает ресурсов".

Удивительно, но исследование показало, что ошибочные диагнозы не распределяются равномерно по всем заболеваниям. Так, только пять заболеваний составляют около 38,7% всех случаев ошибочного диагноза. Это инсульт, сепсис, пневмония, венозная тромбоэмболия и рак легких.

Исследователи пришли к выводу, что одной из основных причин ошибочного диагноза является появление у пациентов симптомов, которые обычно не ассоциируются с их заболеванием. Например, всем нам известны такие распространенные симптомы инсульта, как слабость в одной стороне тела или невнятная речь. В то же время некоторые симптомы инсульта, такие как головокружение, головная боль, усталость, могут не вызывать у врачей тревоги, что и приводит к ошибочному диагнозу.

Даже несмотря на эти шокирующие данные, важно помнить, что серьезные последствия неправильного диагноза все еще редки. Однако, чтобы еще больше снизить риск, мы можем задавать врачам несколько простых и уточняющих вопросов при посещении:

Что может быть причиной моей проблемы?

Какие альтернативные заболевания имеют подобные симптомы?

Когда я получу результаты анализов и что мне следует делать в дальнейшем?

Эти вопросы могут побудить врача рассмотреть альтернативные диагнозы, особенно если он ежедневно видит много пациентов.

Обнадеживает то, что исследование позволяет говорить о возможности улучшения ситуации. Было установлено, что более половины ошибочных диагнозов приходится всего на 15 заболеваний. Это означает, что, повысив осведомленность о менее распространенных симптомах и методах лечения, мы можем значительно сократить число диагностических ошибок. Например, Американское онкологическое общество теперь рекомендует людям с высоким риском развития рака легких вместо традиционной рентгенографии грудной клетки использовать низкодозную компьютерную томографию, поскольку она имеет больше шансов выявить заболевание на ранней стадии.

Лечение заболеваний может быть сложным, и симптомы не всегда однозначны. Однако благодаря нашей осведомленности и умению задавать вопросы в сочетании с постоянными медицинскими исследованиями мы можем способствовать повышению точности диагностики и, в конечном счете, улучшению состояния нашего здоровья без рисков ошибочных диагнозов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.