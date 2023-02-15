Восстали из мертвых. Как ошибка врачей может привести к сценарию из фильмов ужасов

Мир всколыхнулся от новостей из Нью-Йорка и Айовы, где возрастных женщин обнаружили живыми в мешках для трупов.

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К счастью, такие события очень редки. Но страх перед ними носит внутренний характер, что может объяснить старый морской обычай: при пошиве брезентового савана для умершего моряка парусник последний стежок делали через нос покойного. Считалось, что введение иглы из парусины в нос является достаточно мощным стимулом, чтобы разбудить любого моряка, который на самом деле еще был жив.

Подтверждение смерти в наши дни, к счастью, намного менее жестоко, пишет Science Alert.

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Отсутствие звуков сердца и дыхания в течение определенного периода времени, наличие фиксированных, расширенных зрачков и отсутствие реакции на какие-либо раздражители должны означать, что человек умер. Всех врачей этому учат, и все знают свои обязанности.

К сожалению, были случаи, когда смерть была подтверждена этим процессом, но впоследствии пациент подавал признаки жизни.

Однажды в больнице коллега констатировал смерть пожилой женщины, но вскоре она снова начала дышать, и ее пульс ненадолго восстановился.

В другом незабываемом случае была вызвана бригада скорой медицинской помощи со словами: "Остановка сердца. Морг. Это не шутки!" Женщина приняла слишком большую дозу барбитуратов, прописанных ей от эпилепсии. Ее осмотрел врач общей практики, который констатировал ее смерть.

Но по прибытии в морг было замечено, что одна из ее ног дергается. Мучительное смущение со всех сторон. В последствии, у этой женщины все было хорошо, она пошла на поправку.

Невыполнение должным образом процедуры подтверждения смерти объясняет некоторые случаи, когда людей ошибочно объявляли умершими. Беглый осмотр при отвлечении внимания может легко привести к тому, что вы не услышите тоны сердца и не заметите поверхностное, редкое дыхание. Стоит быть тщательным. Однако некоторые лекарства, которые мы даем пациентам, могут усложнить задачу.

Наркотики, токсины и холодная вода

Считается, что седативные препараты каким-то образом защищают мозг от повреждений, и это используется при анестезии при серьезных хирургических вмешательствах, особенно если необходимо на время остановить кровообращение.

Менее полезная и потенциально способная вызвать тревогу передозировка седативных средств снижает реакцию и угнетает дыхание и кровообращение, создавая впечатление смерти, защищая мозг от гипоксии (кислородного голодания). Позже, когда наркотик выводится из организма, человек может проснуться.

Диазепам (торговая марка Valium) и алпразолам (торговая марка Xanax) являются причиной того, что людей ошибочно объявляют мертвыми.

Некоторые токсины могут иметь аналогичный эффект. Практикующие вуду, называемые Бокорами, очевидно, давали жертвам порошки, чтобы они казались мертвыми. Сообщается, что эти порошки содержали небольшие дозы тетродотоксина из рыбы фугу, чтобы парализовать жертву, которую затем предположительно похищали перед захоронением и порабощали. Могли ли неврологические повреждения в результате процесса "зомбификации" объяснить популярный образ зомби?

Погружение в холодную воду также может привести к иллюзии смерти из-за замедления сердечного ритма. Выживание после значительного периода времени в воде хорошо задокументировано.

В неотложной медицине давно учат, что утонувший пациент не считается мертвым, пока его не согреют. Сообщалось о хорошем неврологическом восстановлении после периодов погружения в холодную воду до 70 минут.

Обморок также может ввести в заблуждение лечащего врача. Активация блуждающего нерва (самый длинный черепной нерв в организме) происходит при обмороке, замедлении работы сердца и снижении артериального давления.

Это может объяснить очень печальный случай, о котором сообщили из Гондураса. Считалось, что беременная девушка-подросток умерла от шока, услышав стрельбу в своем районе. Ее крик был слышен в ее могиле на следующий день после ее похорон. Вполне возможно, что она проснулась после продолжительного обморока.

Похоже, что многие случаи происходят за пределами Европы. Это может объясняться географическими различиями в процедуре медицинского подтверждения смерти. Возможно, ошибки возникают, когда люди с меньшей вероятностью могут позволить себе расходы на врача.

Какова бы ни была причина, эти случаи появляются в средствах массовой информации, потому что они сенсационны и привлекают зловещее внимание, но в конечном итоге они очень редки.

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