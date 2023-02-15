Повстали з мертвих. Як помилка лікарів може призвести до сценарію з фільмів жахів

Світ сколихнувся від новин із Нью-Йорка та Айови, де жінок похилого віку виявили живими у мішках для трупів.

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На щастя, такі події дуже рідкісні. Але страх перед ними має внутрішній характер, що може пояснити старий морський звичай: під час пошиття брезентового саванну для померлого моряка вітрильник останній стібок робили через ніс покійного. Вважалося, що введення голки з парусини в ніс є досить потужним стимулом, щоб розбудити будь-якого моряка, який насправді ще живий.

Підтвердження смерті в наші дні, на щастя, є набагато менш жорстоким, пише Science Alert.

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Відсутність звуків серця та дихання протягом певного періоду часу, наявність фіксованих, розширених зіниць та відсутність реакції на будь-які подразники повинні означати, що людина померла. Усіх лікарів цьому навчають, і всі знають свої обов'язки.

На жаль, були випадки, коли смерть підтверджена цим процесом, але згодом пацієнт подавав ознаки життя.

Одного разу в лікарні колега констатував смерть жінки похилого віку, але незабаром вона знову почала дихати, і її пульс ненадовго відновився.

В іншому незабутньому випадку викликали бригаду швидкої медичної допомоги зі словами: "Зупинка серця. Морг. Це не жарти!" Жінка прийняла надто велику дозу барбітуратів, прописаних їй від епілепсії. Її оглянув лікар загальної практики, котрий констатував її смерть.

Але після прибуття в морг помітили, що одна з її ніг сіпається. Болісне збентеження з усіх боків. Згодом, у цієї жінки все було добре, вона пішла на одужання.

Невиконання належно процедури підтвердження смерті пояснює деякі випадки, коли людей помилково оголошували померлими. Побіжний огляд під час відволікання уваги може легко призвести до того, що ви не почуєте тони серця і не помітите поверхневе рідкісне дихання. Варто бути ретельним. Однак деякі ліки, які ми даємо пацієнтам, можуть ускладнити завдання.

Наркотики, токсини та холодна вода

Вважається, що седативні препарати якось захищають мозок від ушкоджень, і це використовується для анестезії під час серйозних хірургічних втручаннях, особливо якщо необхідно на якийсь час зупинити кровообіг.

Менш корисна та потенційно здатна спричинити тривогу передозування седативних засобів знижує реакцію та пригнічує дихання та кровообіг, створюючи враження смерті, захищаючи мозок від гіпоксії (кисневого голодування). Пізніше, коли наркотик виводиться з організму, людина може прокинутися.

Діазепам (торгова марка Valium) та алпразолам (торгова марка Xanax) є причиною того, що людей помилково оголошують мертвими.

Деякі токсини можуть мати такий ефект. Практикуючі вуду, які називають Бокорами, очевидно, давали жертвам порошки, щоб вони здавалися мертвими. Повідомляється, що ці порошки містили невеликі дози тетродотоксину з риби фугу, щоб паралізувати жертву, яку потім, ймовірно, викрадали перед похованням, і поневолили. Чи могли неврологічні ушкодження внаслідок процесу "зомбіфікації" пояснити популярний образ зомбі?

Занурення в холодну воду може призвести до ілюзії смерті через уповільнення серцевого ритму. Виживання після значного періоду часу у воді добре задокументоване.

У невідкладній медицині давно вчать, що пацієнт, який потонув, не вважається мертвим, поки його не зігріють. Повідомлялося про гарне неврологічне відновлення після періодів занурення у холодну воду до 70 хвилин.

Непритомність також може ввести в оману лікаря. Активація блукаючого нерва (найдовший черепний нерв в організмі) відбувається під час непритомності, уповільненні роботи серця та зниженні артеріального тиску.

Це може пояснити дуже сумний випадок, про який повідомили із Гондурасу. Вважалося, що вагітна дівчина-підліток померла від шоку, почувши стрілянину у своєму районі. Її крик було чути в її могилі наступного дня після її похорону. Цілком можливо, що вона прокинулася після тривалої непритомності.

Схоже, що багато випадків відбуваються за межами Європи. Це може пояснюватися географічними відмінностями у процедурі медичного підтвердження смерті. Можливо, помилки виникають, коли люди з меншою ймовірністю можуть дозволити собі витрати на лікаря.

Якою б не була причина, ці випадки виникають у засобах масової інформації, тому що вони сенсаційні та привертають зловісну увагу, але зрештою вони дуже рідкісні.

Раніше Фокус писав про істоти, які вбили найбільше людей. І так, акули тут ні до чого.