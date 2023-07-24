От диверсантов до защитников. Как отличить полезных и вредных обитателей нашего кишечника

Некоторые из паразитов в пищеварительном тракте, которых, по убеждению социальных сетей, нужно срочно истребить, могут быть молчаливыми спасителями вашего организма и залогом его здоровья.

Очищение от паразитов — модная тенденция, распространяемая в социальных сетях, заставляет многих людей верить в то, что им необходимо избавиться от всех глистов и обитателей в своем организме. Но ученые утверждают, что не стоит спешить с избавлением организма от всех его разнообразных обитателей. Оказывается, многие из этих маленьких существ, живущих внутри нас — не просто наши безобидные биологические попутчики, они еще и выполняют полезную работу, пишет IFLScience.

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Подумайте вот о чем: в нашем организме обитает около 300 видов паразитических червей и более 70 видов простейших организмов. 80% из этих крохотных существ уютно устроились у нас в кишечнике. Подобные цифры и помощь воображения могут рисовать едва ли не филиал ада в нашем пищеварительном тракте. Но далеко не все они вредят нашему организму, а скорее даже напротив.

В недавнем исследовании было начато изучение вопроса о том, могут ли анкилостомы — вид червей, который некоторые люди с язвенным колитом используют для лечения без контроля врачей, быть действительно полезными.

Существует также так называемая "гипотеза старых друзей". Эта идея предполагает, что наш организм действительно лучше работает, когда в нем присутствуют определенные бактерии и паразиты, поскольку они помогают нашей иммунной системе функционировать более эффективно. Эта концепция связана с идеей "истощения биома", т.е. с представлением о том, что избавление от этих давних обитателей нашего организма может принести больше вреда, чем пользы, нарушив внутренние балансы и откалиброванные процессы.

Некоторые ученые даже считают, что определенные паразиты настолько полезны, что перестали быть паразитами и стали "мутуалистами" — созданиями, которые приносят пользу себе и одновременно помогают своим хозяевам.

Например, гельминты, разнообразная группа паразитических червей, существуют тысячи лет, сосуществуя с человеком и другими животными. Будучи потенциальными мутуалистами, некоторые из этих червей могут стимулировать иммунный ответ хозяина таким образом, что это может принести пользу здоровью. Есть основания полагать, что их присутствие может способствовать регуляции иммунной системы организма, уменьшая воспаление и аутоиммунные реакции. Это может быть полезно для людей с аутоиммунными заболеваниями и аллергией. Механизмы, лежащие в основе этих преимуществ, до конца не изучены, но предполагается, что черви выделяют молекулы, которые взаимодействуют с иммунной системой хозяина, способствуя формированию состояния толерантности. Для полного изучения этих взаимосвязей и их возможного применения в медицине необходимы дополнительные исследования.

Но почему же тогда люди так стремятся избавиться от своих безобидных помощников? Похоже, что некоторые люди в социальных сетях распространяют идею о том, что паразиты могут быть причиной всего — от проблем с желудком до аутизма, слабоумия, рака и даже шизофрении. Проблема в том, что научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, очень мало, если они вообще есть.

Главное здесь то, что, хотя паразиты действительно могут вызывать проблемы со здоровьем, не стоит начинать какую-либо "чистку", не зная точно, что происходит внутри вашего организма. Врачи не будут лечить паразитарную инфекцию, пока не подтвердят, что она у вас есть и на это есть веские причины.

А что касается "чисток", которые можно купить в Интернете? Зачастую это просто дорогостоящие сомнительные способы вызвать быстрый поход в туалет. Они могут даже ухудшить, а не улучшить ситуацию.

Поэтому в следующий раз, когда вы услышите, что кто-то говорит о паразитах и очистке организма, помните следующее: Ваш организм — это сложная экосистема. Некоторые из этих так называемых паразитов на самом деле могут быть полезны. Если вас беспокоят паразиты, лучше всего обсудить свои опасения с врачом, а не полагаться на последние тенденции в социальных сетях.

Ранее Фокус писал о вреде человечеству из-за вымирания паразитов. Уменьшение числа существ, высасывающих жизнь из других, обычно считается хорошей вещью. Но это устаревший взгляд, который игнорирует более широкую картину.

Также Фокус писал о том, как некоторые паразиты заражают крабов и меняют им пол, чтобы выжить. Эти ракушки-хакеры поселяются в теле своего носителя, заставляя их обманным путем заботиться о себе, а самцам и вовсе меняют пол.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.