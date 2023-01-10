Вымирание паразитов. Ученые объясняют, почему это вредит человечеству

Уменьшение числа существ, высасывающих жизнь из других, обычно считается хорошей вещью. Но это устаревший взгляд, который игнорирует более широкую картину.

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Не все паразиты плохи, и в быстро меняющемся мире им нужна наша защита, но, похоже, они ее не получают. Во втором по величине эстуарии в Соединенных Штатах ученые зафиксировали массовое вымирание морских организмов, выживающих за счет свободноживущих хозяев, пишет Science Alert.

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Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что за последние 140 лет, с 1880 по 2019 год, количество паразитов в Пьюджет-Саунд снизилось на 38 процентов за каждый градус Цельсия повышения температуры поверхности моря. Это исследование представляет собой самый большой и длинный набор данных о численности паразитов, собранных где-либо в мире, и результаты оказались даже хуже, чем опасались некоторые защитники природы.

Паразиты — это невидимые нити, которые помогают связать пищевые сети воедино. Как экосистемы справятся без их влияния, неясно.

"Выводы — настоящий ужас, если вы заботитесь о биоразнообразии или знаете что-нибудь о паразитах. Снижения, которые мы наблюдали, шокировали даже меня" — сказала паразитолог Челси Вуд.

По словам ученой, если бы такая же степень потерь наблюдалась среди млекопитающих или птиц, это немедленно вызвало бы природоохранные меры.

Например, с 1970 по 2017 год количество птиц в Северной Америке сокращалось чуть более чем на 6 процентов за каждое десятилетие, и они уже активно фигурируют в планах по сохранению.

И при этом никто не заботится о паразитах. Уменьшение числа существ, которые высасывают жизнь из других, обычно считается хорошей вещью. Но это устаревший взгляд, который игнорирует более широкую картину.

Сегодня многие ученые согласны с тем, что из-за изменения климата Земли природа стремительно приближается к массовому вымиранию, но сценарий выглядит еще хуже, если учесть, что мы на самом деле не учли, насколько сильно формы жизни на Земле зависят от паразитов, подавляющее большинство которых еще даже не описаны.

В настоящее время очень немногие экологические исследования рассматривают паразитов, и усилия по сохранению почти всегда упускают из виду их связующую роль в среде обитания, несмотря на их широко распространенную и важную роль в поддержании экологического баланса. Только когда паразиты размножаются и становятся проблемой, мы склонны обращать на них внимание.

Например, в 2020 году лаборатория Вуд в Университете Вашингтона попала в заголовки газет, когда обнаружила, что с 1970-х годов число конкретных паразитических червей в сырых морепродуктах увеличилось в 280 раз.

Но не все паразиты чувствуют себя так хорошо. На самом деле, многие из них, вероятно, страдают от нынешнего климатического кризиса. Они исчезают быстрее, чем мы успеваем их сосчитать.

Согласно недавним находкам из Пьюджет-Саунд, паразиты с тремя или более хозяевами (чуть более половины всех отобранных видов) оказались особенно уязвимыми к потеплению воды.

Что касается причин, то возможно, что более высокие температуры могут подвергнуть паразитов прямому физиологическому риску, или, наоборот, потепление воды может повлиять на доступность и жизнеспособность их хозяина или хозяев.

В любом случае, чем больше хозяев, тем больше паразиту приходится перемещаться между ними, и тем большей опасности он, вероятно, подвергается из-за изменений климата.

Из 10 идентифицированных Челси паразитов, которые вымерли к 1980 году в Пьюджет-Саунд, девять из них имели жизненные циклы, основанные на трех или более хозяевах. Если эта местность похожа на другие экосистемы в мире, то Вуд считает, что потери от паразитов могут соответствовать или даже превышать скорость массового вымирания, происходящего среди свободноживущих видов. Но никто не может сказать наверняка, так ли это, если другие исследователи не пойдут по стопам Вуда.

Ученая считает, что нынешний взгляд на паразитов похож на то, как люди когда-то относились к высшим хищникам, таким как волки или медведи, в 1960-х и 1970-х годах. На протяжении веков люди охотились на крупных хищников почти до полного исчезновения из-за страха и гнева. И лишь в середине 20 века ученым стало ясно, что было сделано. Мир систематически удалял некоторые из наиболее важных движущих сил в экосистемах в ущерб местам обитания во всем мире.

Как выяснилось, высшие хищники не всегда были разрушительными вредителями; они были важными стабилизаторами среды обитания. Повторное введение их в среду обитания помогло экосистемам снова расцвести.

"Вот где мы находимся для паразитов. Мы находимся в том моменте, когда начинает накапливаться достаточное количество исследований, позволяющих предположить, насколько ужасающе сильную роль паразиты играют в экосистеме. Но эта информация еще не стала достоянием общественности" — говорит Вуд.

В 2017 году изучение 457 видов паразитов показало, что к 2070 году может исчезнуть до 10 процентов в целом, включая 30 процентов паразитических червей. Вдохновленные результатами, авторы создали первую красную книгу паразитов, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2020 году Вуд объединила усилия с исследователями-единомышленниками со всего мира, чтобы разработать план сохранения паразитов из 12 пунктов.

Колин Карлсон, соавтор статьи, что отправной точкой является прекращение уничтожения паразитов в тот момент, когда мы их находим.

"Самая фундаментальная идея, и немного глупо, что мы ее упустили, заключается в том, что нельзя уничтожать что-либо, если с этим все в порядке", — сказал Карлсон.

Следующим шагом является сбор и анализ данных, и в этой области Вуд лидирует. Ее лаборатория в Университете Вашингтона первой использовала музейные образцы рыб для создания исторической хронологии численности морских паразитов.

"Никто ничего подобного не замечал. Все это происходит из-за того, что никто и не наблюдает" — говорит Вуд. В отличие от высших хищников, паразитов труднее увидеть, если вы не ищете их активно. И найти их — не совсем гламурная работа.

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