Встретили НЛО и оборотней: какие еще секреты скрывает бастион паранормальных явлений США

Глубоко в сердце штата Юта лежит место, которое стало увлекательным центром чрезвычайного. Известное как ранчо Скинуокер, это место обросло историями о необъяснимых уродствах животных, людях, способных менять свою форму, наблюдениях НЛО и даже призраках.

Эти рассказы настолько необычны, что стали толчком к созданию сериала на History Channel под названием "Тайна ранчо Скинуокер". Однако, несмотря на всю привлекательность этих историй, вопрос остается открытым: какие эмпирические доказательства подтверждают эти легенды? Ответ удивительно прост — никаких, пишет IFLScience.

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Название ранчо происходит из традиционного фольклора народа навахо, проживающего на юго-западе США. Их легенды рассказывают о злобных шаманах или злых ведьмах, известных как оборотни, способных менять форму и вселяться как в людей, так и в животных. Считается, что эти сверхъестественные существа выпущены на местное племя Уте навахо и продолжают блуждать по земле.

В 1994 году ранчо обрело новых владельцев — семью Шерманов. Они стремились зажить мирной и спокойной жизнью на этой земле. Однако спокойствие все пошло под откос, согласно рассказу, из-за серии тревожных встреч с паранормальными явлениями.

Семья утверждает, что видела волкообразных существ, странные огни, освещавшие небо, образования, похожие на круги на полях, бестелесные голоса, витавшие в воздухе, и многочисленные случаи увечья скота. Эти тревожные переживания в конце концов побудили Шерманов оставить свою собственность в 1996 году, ища утешения в другом месте.

Впоследствии загадочную землю приобрел Роберт Бигелоу, богатый увлеченный НЛО энтузиаст, который в 1995 году основал Национальный институт открытий (NIDSCi), занимающийся финансированием исследований в сфере сверхъестественного.

Ранчо Скинуокер стало личной игровой площадкой Бигелоу, и во время владения NIDSCi они тоже утверждали, что пережили причудливые события, подобные тем, о которых рассказывали Шерманы. Несмотря на усердные усилия, команда не смогла предоставить никаких конкретных доказательств, подтверждающих эти события.

История продолжается с интересным поворотом, когда в 2016 году ранчо снова перешло в собственность инвестора в недвижимость Брэндона Фугала (Brandon Fugal). Он предоставил съемочной группе History Channel доступ к ранчо для проведения амбициозных "расследований", представленных как научная попытка обосновать вероятные события.

Хотя шоу оказалось захватывающим для зрителей и вызвало жаркие дискуссии в социальных сетях, команда до сих пор не предоставила никаких весомых доказательств в поддержку своих утверждений.

Некоторые утверждают, что даже Пентагон заинтересовался ранчо из-за его загадочных явлений. Программа передовой идентификации аэрокосмических угроз (ATTIP), инициированная в 2007 году тогдашним лидером большинства в Сенате Гарри Ридом, получила значительный бюджет в размере 22 миллионов долларов на пять лет для исследования НЛО.

Хотя ATTIP прекратила свою деятельность в 2012 году, захват американского правительства НЛО продолжился, и его контролировала Специальная рабочая группа по изучению неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Интересно, что предыдущая семья, проживавшая на этой территории более шести десятилетий до Шерманов, никогда не сообщала, как сталкивалась с чем-то, отдаленно напоминающим странные и чрезвычайные события, которые с тех пор стали связывать с этим местом. Похоже, что большинство вероятных необычных явлений известны только Терри Шерману, который продолжал работать на ранчо в качестве смотрителя.

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