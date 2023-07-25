Путешествие к ядру Земли. Самая глубокая золотая шахта в мире погружается на 4 километра под землю

В то время как температура в недрах планеты достигает палящих 60°C, гениальные механизмы охлаждения и инновационные решения поддерживают работу самой глубокой в мире шахты в надлежащем состоянии. А путешествие от поверхности до дна занимает более часа.

Золотая шахта "Мпоненг" в Южной Африке — самая глубокая шахта в мире, которая опускается на потрясающие 4 километра под поверхность земли. Поэтому возникает один из самых своеобразных способов добраться до работы на планете, ведь шахтеры, которые выходят на смену, должны выдержать 90-минутную поездку на лифте, надев защитное снаряжение и аварийные дыхательные аппараты, пишет IFLScience.

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Однако такая глубина создает уникальные вызовы, прежде всего из-за геотермического градиента Земли. Когда шахтеры углубляются в землю, температура существенно возрастает, достигая 60°C (140°F), что значительно превышает пределы, которые может переносить человек.

Чтобы противостоять этой экстремальной жаре, разработали гениальные механизмы охлаждения, которые поддерживают рабочую температуру в шахте, несмотря на расплавленное ядро Земли.

В шахте используется комбинация вентиляционных систем и холодильной установки для циркуляции холодного воздуха через систему искусственных пещер. Кроме того, для смягчения негативного воздействия высоких температур применяют лед и суспензии холодной воды.

Еще одним беспокойством для тех, кто работает на таких глубинах, является возможность получения баротравмы — состояния, которое впервые обнаружили у французских шахтеров в начале 1800-х годов.

Баротравма, также известная как "изгибы" или декомпрессионная болезнь, возникает при слишком быстром переходе из среды с высоким давлением в среду с низким. Это явление, с которым часто сталкиваются водолазы, авиаторы, астронавты и люди, работающие в среде сжатого воздуха, может привести к образованию в организме пузырьков газа азота, что вызывает сильную боль и может привести к летальному исходу.

Решение о добыче на таких экстремальных глубинах обусловлено истощением неглубоких и богатых месторождений золота в южноафриканской провинции Гаутенг, где расположена шахта. А потому гонка за драгоценными металлами толкает человека все глубже под землю, создавая множество новых вызовов, которые требуют инновационных научных решений.

Добыча полезных ископаемых на таких глубинах предполагает строительство и обслуживание тоннелей, способных выдерживать огромное давление окружающих пород, а также потенциальную сейсмическую активность.

Ежедневно используется потрясающее количество взрывчатки — 2300 килограммов, чтобы очистить примерно 6400 тонн породы. Такие усилия занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Кроме своей основной цели — добычи драгоценного золота, рудник "Мпоненг" принес удивительные открытия. В 2006 году исследователи нашли первые известные организмы, способные выживать независимо от Солнца.

Вместо этого эти формы жизни процветают благодаря радиоактивности как источнику энергии, предлагая потенциальное понимание того, как жизнь может существовать на других небесных телах.

Спускаться в глубины земных недр, несомненно, опасно и сложно. Тем не менее исследование этих глубин позволяет нам лучше понять геологическое строение нашей планеты и, что интригует, возможно, обнаружить микробную жизнь где-нибудь в космосе.

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