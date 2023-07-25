Недалеко от нас появится планета, похожая на Землю: обнаружена вода рядом со звездой

В звездной системе, где было уже обнаружено необычное явление, телескоп Уэбб нашел воду в протопланетном диске недалекой звезды. Это значит, что здесь может появиться такая же, как Земля планета.

Ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature, проанализировали новые данные наблюдений космического телескопа Уэбб за звездой PDS 70 и ее протопланетным диском. Благодаря этому астрономы обнаружили наличие воды в этом диске, где формируются планеты, а значит шансы обнаружить похожую на Землю планету увеличиваются, пишет Space.

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Напоминаем, что недавно ученые заявили о том, что вокруг звезды PDS 70 на одной орбите могут вращаться сразу две планеты, что являются первым подобным случаем в истории наблюдений за космосом, как уже писал Фокус.

Много воды возле звезды PDS 70

Теперь же было объявлено о новом открытии. Оказалось, что в протопланетном диске звезды PDS 70 ближе к его центру находится большая концентрация воды в виде пара. Температура этого пара составляет примерно 330 градусов Цельсия.

Таким образом, ученые предполагают, что каменистые планеты, похожие на Землю могут уже во время своего формирования иметь воду в своем составе, а это меняет представление о процессе получения воды такими планетами.

Сейчас считается, что Земля получила воду благодаря столкновению с ледяными астероидами и кометами, вскоре после ее формирования миллиарды лет назад.

Похожая на Землю планета

Но водяной пар, обнаруженный в центре протопланетного диска звезды, находится именно там, где появилась и Земля, только в Солнечной системе. То есть здесь потенциально может появится похожая на Землю планета, которая к тому может со временем стать обитаемой.

Звезда PDS 70 немного меньше, чем Солнце, у нее более низкая температура и она почти в 10 раз моложе нашей звезды. То есть она в чем-то очень похожа на Солнце и вокруг нее формируются планеты.

В звездной системе, где было уже обнаружено необычное явление, телескоп Уэбб нашел воду в протопланетном диске недалекой звезды Фото: space.com

Ученым уже известно о наличии здесь двух планет газовых гигантов, но существует высокая вероятность появления каменистых миров, то есть планет похожий на Марс или Землю. Сама же звездная система расположена относительно недалеко от нас — на расстоянии в 370 световых лет.

Новое открытие многое меняет в представлении о космосе

По словам ученых, они впервые обнаружили воду в протопланетном диске возрастом 5,4 млн лет, ведь раньше считалось, что воду здесь найти нельзя, ведь излучение звезды ее почти всю уничтожает. Теперь уже ученые намерены провести наблюдения за подобными звездами и их протопланетными дисками, чтобы понять, является ли данная звездная система уникальной в своем роде, или же нет. Если выясниться, что вода может действительно изначально являться основой для формирования каменистых планет, то это многое изменит в представлении об эволюции данных миров, в том числе и Земли.

Даже результаты нового исследования указывают на то, что каменистые планеты с водой могут существовать по всей галактике, а там, где есть вода, там может быть и жизнь.

Астрономы обнаружили наличие воды в диске, где формируются планеты, а значит шансы обнаружить похожую на Землю планету увеличиваются Фото: The Conversation

Как здесь появилась вода?

Ученые считают, что вода в виде пара во внутренней части протопланетного диска звезды PDS 70 могла остаться после разрушения богатой водой туманности, из которой образовалась звезда. А космическая пыль там, где должны появиться каменистые планеты, могла защитить эту воду от излучения звезды. С другой стороны, водород и кислород могли соединиться вместе, чтобы сформировать водяной пар на краю протопланетного диска, и он затем переместился ближе к звезде.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили в 120 световых годах "суперземлю", которая на 50% больше нашей планеты. Планета вращается вокруг свой родительской звезды каждые 4,8 дня.