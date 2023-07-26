NASA потеряло связь с МКС: пришлось использовать даже российское оборудование

После отключения электроэнергии в центре управления полетами на Земле, NASA впервые использовало резервные системы управления.

Во вторник, 25 июля, в Космическом центре NASA имени Линдона Джонсона произошло чрезвычайное событие. В этом здании отключилась электроэнергия, что привело к потере связи с Международной космической станцией. На этот период американцам пришлось использовать российские системы на МКС, пишет The Guardian.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые NASA пришлось использовать резервные системы управления полетом МКС, после того, как центре управления полетами в Хьюстоне произошло отключение электроэнергии на 90 минут.

Из-за этого была потеряна связь с космической станцией, а это означало, что NASA потеряло также управление и голосовую связь с МКС. Эта ситуация произошла, когда в Космическом центре NASA имени Линдона Джонсона проводились работы по модернизации оборудования.

После того, как случился данный инцидент американцам пришлось использовать российские системы связи, чтобы уведомить астронавтов на орбите о том, что существует такая проблема.

Согласно сообщению NASA, благодаря резервным системам управления, которые были использованы впервые, через полтора часа удалось восстановить связь с МКС. При этом это никоим образом не повлияло на работу станции, а также жизнь астронавтом не находилась в опасности. В космическом агентстве США заявили, что это была не космическая, а только наземная проблема.

В космическом агентстве США заявили, что это была не космическая, а только наземная проблема Фото: wikipedia

Данная резервная система управления и контроля за деятельностью МКС была создана для того, чтобы как раз избежать непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть, например, в сезон ураганов. Эта система находится в отдельном здании в нескольких километрах от Космического центра NASA имени Линдона Джонсона. Если прекращается работа основного центра управления полетами из-за стихийного бедствия, то сотрудники должны переместиться в другое здание. Но этого не произошло, так как в основном здании все еще осталось освещение, и диспетчеры продолжили работу по устранению возникшей проблемы, но с помощью резервной системы питания. Ситуация нормализовалась к концу дня и теперь все работает, как и раньше.

Хотя из-за войны в Украине США и Россия не поддерживают таких же отношений, как и раньше, тем не менее сотрудничество этих двух стран продолжается на Международной космической станции. Туда до сих пор летают российские астронавты, причем иногда на американских космических кораблях. И наоборот на российских кораблях в космос иногда летают астронавты США.

Россия еще в прошлом году заявляла о том, что прекратит свою работу на МКС после 2024 года, но позже стало известно, что РФ покинет станцию в 2028 году. На фоне этого Россия неоднократно заявляла о том, что планирует построить свою космическую станцию.

Почему россияне решили остаться на МКС еще в течение 5 лет, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что в NASA уже думают над тем, как уничтожить МКС в 2030 году без помощи России. У американцев уже есть план.