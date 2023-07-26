Первый 3D-атлас астероида Бенну выпускает гитарист группы Queen: образцы камня летят на Землю (фото)

Гитарист известной рок-группы Брайан Мэй решил выпустить специальную книгу с первыми в истории трехмерными изображениями поверхности астероида. Образцы с этого камня скоро доставит американский аппарат.

Настоящая легенда рок-музыки, гитарист группы Queen Брайан Мэй, который является в то же время и астрофизиком подготовил к выпуску первый в истории трехмерный атлас поверхности астероида Бенну. Эта книга поступит в продажу уже в четверг, 27 июля. Мэй и другие ученые использовали для создания атласа снимки поверхности астероида, который сделал американский космический аппарат OSIRIS-Rex. Именно он уже в сентябре этого года доставит на Землю первые образцы породы этого космического камня, пишет Space.

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Кроме того, что 76-летний Брайан Мэй является талантливым гитаристом, у него есть докторская степень по астрономии, а также он увлекается созданием трехмерных изображений. Вместе с учеными миссии OSIRIS-REx Мэй работал над созданием первого в истории 3D-атласа поверхности астероида Бенну. Основная задача новой книги состоит в том, что обычные люди могли узнать больше об астероиде шириной в 525 метров. Этот околоземный космический камень считается одним из самых опасных для Земли, хотя вероятность того, что он врежется в нашу планету в ближайшие три сотни лет составляет 1 к 1800.

Астероид Бенну Фото: NASA

В течение 2,5 лет, с декабря 2018 года по май 2021 года, космический аппарат NASA под названием OSIRIS-Rex делал подробные изображения астероида Бенну. Некоторые из этих снимков были обработаны лично Мэем, а также американским учеными, чтобы их можно было включить в новую книгу.

Мэй заинтересовался астероидом Бенну еще в начале 2019 года, когда он начал свое научное сотрудничество с NASA в рамках миссии OSIRIS-REx. В марте того же года музыкант и астрофизик представил одно из первых, обработанных им лично, изображений поверхности астероида.

Брайан Мэй Фото: Getty

Кстати, сотрудничество Мэя с NASA в плане создания трехмерных изображений поверхности Бенну позволило ученым выбрать наиболее подходящее место для приземления космического аппарата.

OSIRIS-REx ненадолго опустился на поверхность Бенну в октябре 2020 года для того, чтобы взять образцы местной породы. Оказалось, что поверхность космического камня очень рыхлая и аппарат чуть "не утонул". Но все прошло хорошо, и аппарат NASA взял примерно 60 граммов образцов с астероида, которые в сентябре этого года он доставит на Землю.

Музыкант и астрофизик представил одно из первых, обработанных им лично, изображений поверхности астероида Бенну в 2019 году. На снимке виден огромный камень шириной примерно 52 метра Фото: NASA

Для NASA это очень важная миссия, ведь впервые американский космический аппарат побывал на астероиде и взял образцы местной породы. До этого подобное удалось сделать в 2010 году японскому аппарату "Хаябуса-1", который взял образцы с астероида Итокава и в 2020 году, когда также японский аппарат "Хаябуса-2" сделал то же самое на астероиде Рюгу. Оба образцы с астероидов были успешно доставлены на Землю и их до сих пор изучают ученые.

Более подробно о самой миссии OSIRIS-REx, а также каким образом ученые получат образцы породы с астероида Бенну, Фокус уже писал.

Как уже писал Фокус, на сближение с Землей идет крупный околоземный астероид, который летит действительно с огромной скоростью. По прогнозам 27 июля он должен миновать нашу планету, не причинив ей вреда.