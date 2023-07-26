Лекарство двойного назначения. Препарат от рассеянного склероза снизил риск заражения ковидом

Широко распространенный препарат для лечения рассеянного склероза, теперь получил новое предназначение: ограничение передачи Covid-19 в семейной среде.

В ходе знаменательного клинического испытания, под названием CONCORD-19 исследователи из Перта обнаружили, что препарат интерферон может помочь снизить распространение вируса Covid-19. Хотя он и не снижает тяжесть течения вируса у тех, кто уже заражен им, но, по-видимому, помогает предотвратить переход вируса от человека, зараженного вирусом, к другим членам его семьи. Это может стать важной частью головоломки в поиске стратегий предотвращения будущих пандемий, пишет Medical News.

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Интерферон – это белок, который естественным образом присутствует в нашем организме и работает за кулисами, укрепляя иммунную систему и помогая бороться с инфекциями. Те, кто страдает рассеянным склерозом, могут быть знакомы с этим препаратом, поскольку он является одним из распространенных методов лечения этого заболевания. Интересно, что это не первое столкновение интерферона с коронавирусами — он доказал свою безопасность и эффективность в предыдущих клинических испытаниях против атипичной пневмонии и БВРС.

В ходе нового исследования, в котором приняли участие более тысячи человек в Сантьяго, Чили, семьи были случайным образом отобраны для получения либо стандартного лечения от Covid-19, либо схемы из трех инъекций интерферона-бета 1а, которые делались на первый, шестой и одиннадцатый день периода изоляции. В течение месяца медицинская группа внимательно следила за этими семьями, чтобы выяснить, сможет ли лечение интерфероном сдержать распространение вируса, его тяжесть и продолжительность.

Результаты оказались весьма обнадеживающими: если в организме Covid-положительного члена семьи было большое количество вируса, то инъекции интерферона могли снизить его передачу другим членам семьи. Однако у уже инфицированных людей интерферон не снижал тяжести заболевания.

Профессор Стивен Стик, один из руководителей исследования CONCORD-19, подчеркнул, что результаты исследования могут послужить образцом для управления будущими пандемиями. Это говорит о том, что в нашем арсенале могут появиться средства для предотвращения передачи заразных штаммов вирусов, что является большим шагом вперед.

Мы продолжаем борьбу с последствиями пандемии Covid-19, и подобные исследования дают нам надежду на лучшее, более подготовленное будущее. Роль интерферона в снижении бытовой передачи вируса подчеркивает важность постоянных исследований и сотрудничества в борьбе с глобальными кризисами здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что постковидный синдром может быть вообще не связан с вирусом. Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

Также Фокус писал о том, что в некоторых случаях Covid -19 может привести к диабету. Covid-19 может быть существенным фактором стремительного роста числа случаев диабета, согласно исследованию, которое выявило возможную связь между вирусом и этим заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.