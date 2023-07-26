Украшения бронзового века: в Тернопольской области нашли клад возрастом 4 тыс. лет (фото)

В Чертковской громаде Тернопольской области местный житель наткнулся на коллекцию из 17 бронзовых браслетов поздней бронзы. Наряду с браслетами также обнаружили медный топор. Возраст артефактов оценивается примерно в четыре тысячи лет.

Первооткрыватель, Геннадий, родом из Мариуполя, переехал в Чертков в 2015 году. Осознавая историческую и материальную ценность этих старинных предметов, он решил передать их на хранение властям, говорится в сообщении на странице Чертковского городского совета.

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Сначала Геннадий обратился к местной жительнице Чорткова Наталье Горячей, которая выступила основным связным с историками, археологами, а затем вышла на связь с Национальным музеем истории Украины.

Впоследствии представители и археологи музея посетили Чертков, чтобы осмотреть находку. По словам археологов, похожие браслеты и топоры ранее находили в разных регионах Украины, но такое количество ценных вещей, обнаруженных в одном месте, беспрецедентно.

Найдены браслеты, которым примерно 4 тысячи лет Фото: Чортківська міська рада

Специалисты тщательно задокументировали место находки и провели необходимые процедуры для сохранения археологического контекста артефактов.

Сообщение о находке

Сотрудники Национального музея истории Украины отметили, что эта находка станет ценным дополнением к их коллекции и будет выставлена в Киеве во время предстоящей археологической выставки в середине августа, посвященной Дню археолога.

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