Скрытая опасность. Дети, страдающие от аллергии, подвержены развитию других болезней

Недавнее новаторское исследование показало, что у детей одна аллергия может спровоцировать следующую, более тяжелую.

Недавнее крупномасштабное исследование утверждает, что у детей, уже страдающих аллергией, с возрастом разовьются дополнительные аллергические заболевания. Эта закономерность, получившая название "аллергический марш", предполагает, что аллергия может последовательно развиваться с младенчества до детства, пишет CNN.

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Что такое "аллергический марш"?

Исследование, проведенное доктором Дэвидом Хиллом, специалистом по детской аллергии из Пенсильванского университета, изучило электронные медицинские карты почти 220 тыс. детей в США за период с 1999 по 2020 год. Результаты показали, что у детей с одной формой аллергии значительно выше вероятность развития второй.

Первый признак такого "марша" часто проявляется в виде экземы, которая поражает более 10% детей, как правило, в возрасте около 4 месяцев. Это заболевание кожи характеризуется высыпаниями и сухими пятнами. Вслед за этим, примерно в возрасте 13 месяцев, наблюдается всплеск случаев пищевой аллергии и астмы. Только астма проявляется более чем у пятой части детей.

В возрасте около двух лет у детей стала проявляться сенная лихорадка – общая аллергическая реакция на летучие раздражители, такие как пыльца, пух. Ей страдали около 20% детей. Наконец, к 35 месяцам у некоторых детей начал развиваться эозинофильный эзофагит — более редкая аллергия, вызывающая воспаление пищевого тракта.

Масштабнейшее исследование проблемы

Это первое в своем роде исследование, в котором использовались данные о состоянии здоровья пациентов в национальном масштабе, чтобы показать прогрессирование аллергического марша. Учитывая, что более чем каждый четвертый ребенок страдает экземой или аллергией, понимание этой последовательной прогрессии крайне важно.

Аллергические реакции могут варьироваться от легких симптомов, таких как сыпь, заложенность и слезящиеся глаза, до более тяжелых состояний, таких как анафилаксия, которая может представлять угрозу для жизни. Хронические аллергические заболевания могут значительно ухудшить качество жизни ребенка, повлиять на его успеваемость в школе и психическое здоровье, а в случае пищевой аллергии даже привести к расстройствам пищевого поведения.

Наиболее распространенные виды пищевой аллергии

Исследование показало, что арахис, яйца и моллюски являются наиболее часто диагностируемыми пищевыми аллергиями у детей. Также выяснилось, что более 13% детей страдают двумя и более аллергическими заболеваниями, что называется коморбидностью. Например, более 40% людей, страдающих астмой, также имеют сенную лихорадку, а около половины людей, страдающих астмой, также имеют пищевую аллергию.

Ключ к снижению риска развития аллергии

Доктор Джонатан Бернштейн, президент Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, подчеркивает важность раннего вмешательства и диагностики для снижения риска развития аллергии. Самые ранние аллергические заболевания, такие как экзема, связаны с нарушением внешнего слоя кожи, что облегчает аллергенам возможность вызвать иммунный ответ. Ранняя диагностика и лечение могут помочь восстановить кожный барьер и ограничить риск развития дополнительных аллергических реакций.

По словам Бернштейна, другие меры, которые могут помочь, включают грудное вскармливание и минимизацию использования антибиотиков для младенцев, чтобы помочь развитию внутреннего микробиома ребенка, который играет ключевую роль в его общем здоровье и иммунной системе.

Новое исследование позволяет по-новому взглянуть на развитие аллергии у детей и может послужить основой для разработки более эффективных стратегий диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний в будущем. Есть надежда, что эти результаты приведут к созданию более персонализированных и эффективных методов лечения малышей.

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