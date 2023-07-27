Слушания в Конгрессе об НЛО: в США хранятся летательные аппараты инопланетян, - свидетель

Трое бывших военных во время слушаний в Конгрессе США сделали несколько громких заявлений по поводу НЛО.

Бывший офицер американской разведки 26 июля во время слушаний в Конгрессе США по поводу фактов появления НЛО, предположил, что правительство США убивало людей с целью сохранить существование внеземных технологий, пишет Daily Mail.

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В среду, 26 июля в Конгрессе США состоялось специальное слушание, посвященное НЛО, на котором бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш, и двое бывших военных Райан Грейвс и Дэвид Фрэвор давали показания под присягой.

Депутата Палаты представителей Конгресса Тим Берчетт назвал эти слушания историческими, ведь показания свидетелей могут стать важным моментом в раскрытии крупнейшей тайны в истории.

Слушание было проведено с целью оказать давление на правительство США, чтобы оно предоставило больше данных о фактах существования НЛО или как их сейчас принято называть неопознанных воздушных явлений. Это первый случай, когда трое свидетелей заявили под присягой, что они действительно сталкивались с НЛО.

В среду, 26 июля в Конгрессе США состоялось специальное слушание, посвященное НЛО, на котором бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш, и двое бывших военных Райан Грейвс и Дэвид Фрэвор давали показания под присягой Фото: Daily Mail

Например, Грейвс, бывший военный пилот, заявил о том, что он и его коллеги имели опыт встречи с НЛО. Один из таких случаев произошел в 2014 году, когда пилоты во время учебного полета наблюдали появлении в воздухе темно-серого или черного объекта внутри прозрачной сферы диаметром примерно 5 метров.

В то же время Груш заявил о том, что правительство США скрывает существование на хранении целых или частично целых внеземных летательных аппаратов.

"Во время выполнения моих официальных обязанностей мне сообщили о многолетней программе восстановления НЛО, но мне отказали в доступе к дополнительной информации", — заявил Груш.

Груш заявил о том, что правительство США скрывает существование на хранении целых или частично целых внеземных летательных аппаратов Фото: Forbes

Груш также утверждал, что несколько заслуживающих доверия сотрудников разведки сообщили ему, что правительство США обнаружило внеземные летательные аппараты, внутри которых находились биологические существа.

Бывший сотрудник разведки также заявил о том, что он знает, где хранятся внеземные летательные аппараты, но правительство давно организовало кампанию, которая вводит общественность в заблуждение по поводу НЛО.

Правительство США обнаружило внеземные летательные аппараты, внутри которых находились биологические существа, - утверждает Груш Фото: Daily Mail

Также Груш заявил о том, что он знает о нескольких коллегах, которых физически устранили из-за того, что они имели доступ к внеземным технологиям с целью сохранить все в секрете.

Фрэвор, бывший военных пилот США, также сообщил конгрессменам о том, что он и его коллеги стали свидетелями появления НЛО, в частности это произошло еще в 2004 году. ОН описал этот летающий объект, как "совершенно белый, гладкий и без окон с двумя маленькими объектами, выходящими снизу".

"Я не фанат НЛО. Но я вам скажу, что то, что мы видели, такого раньше мы никогда не видели. Это просто невероятная технология. На Земле нет ничего такого, что могло бы спуститься из космоса, а затем вернуться обратно. Мы наблюдали за объектом, который спустился с огромной скоростью к океану, где его кажется ждал другой такой же объект. Он двигался в три раза быстрее чем наши самолеты", — сказал Фрэвор.

Все три свидетеля согласились с тем, что НЛО собирают разведывательную информацию, исследуют наши возможности и заявили, что они потенциально представляют угрозу существованию США. Каждый из трех свидетелей согласился с тем, что если НЛО окажется враждебным объектом, то защитится от них невозможно.

Фокус уже писал о том, что согласно рассекреченным документам ЦРУ, в 1955 году трое американцев в СССР видели "летающие тарелки", которые перемещались с огромной скоростью.