Астрономы увидели крест Эйнштейна, который показывает искажение пространства-времени (фото)

Огромная галактика создала особенное искажение света от более далекой галактики. В результате появилось очень редкое явление.

Во время гравитационного линзирования, когда астрономы используют огромную галактику с большой массой для наблюдения за более далекой галактикой, происходит искривление пространства-времени. Также происходит искривление света, исходящего от далекой галактики. Но это может проявиться таким образом, что свет разделяется на четыре ярких пятна вокруг галактики-линзы. Они расположены таким образом, что напоминают крест и это очень редкое явление астрономы назвали крест Эйнштейна. Дело в том, что именно знаменитый физик впервые смог предсказать существование и саму природу гравитационного линзирования. Таких явлений обнаружено очень мало и новый крест Эйнштейна помогает лучше понять природу далекой галактики. Результаты нового исследования доступны на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Так происходит гравитационное линзирование Фото: ScienceAlert

Альберт Эйнштейн выяснил, что гравитация заставляет ткань пространства-времени искривляться и это имеет свои последствия для света, который летит сквозь космос. Эти последствия можно наблюдать во время гравитационного линзирования, когда искаженный свет от далекого объекта, который искривила гравитация более близкой к нам галактики, позволяет вообще увидеть сам фоновый объект.

На новом снимке на переднем плане видна массивная галактика-линза, а вторая, фоновая галактика представлена в виде четырех ярких пятен Фото: ScienceAlert

Согласно теории относительности Эйнштейна, любой объект, у которого есть большая масса может исказить пространство-время и все остальное также искажается. То есть любой свет, летящий сквозь космос, перемещается по искривленному пути и при наблюдении с помощью галактики-линзы за ним, он увеличивается в размерах и приобретает разные формы. В том числе свет, например, от далекой галактики может предстать перед наблюдателем в виде нескольких объектов. Например, в виде четырех ярких пятен света вокруг галактики-линзы. Это и есть очень редкое явление, которое получило название крест Эйнштейна.

Таких явлений обнаружили уже несколько, и новый крест Эйнштейна добавлен к этому списку. Изначально это явление было обнаружено еще 2 года назад с помощью прибора DESI, установленного на телескопе имени Николаса Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик, США.

Таких явлений обнаружили уже несколько, и новый крест Эйнштейна добавлен к этому списку Фото: ScienceAlert

Но недавно астрономы провели новое наблюдение с помощью телескопа VLT, чтобы подтвердить, что наблюдаемое явление действительно является новым крестом Эйнштейна. На новом снимке на переднем плане видна массивная галактика-линза, а вторая, фоновая галактика представлена в виде четырех ярких пятен. Астрономы назвали вместе эту систему DESI-253.2534+26.8843. Новое исследование помогло точно рассчитать свойства этой системы, и оказалось, что свет фоновой галактики был увеличен примерно в 10 раз.

По словам ученых, такие исследования важны для понимания свойств линзированных галактик в далекой Вселенной. Гравитационное линзирование позволяет увидеть их более подробно. С другой стороны, важно понимать, как именно галактики-линзы влияют на поведение света, фоновых галактик и это также предмет нового исследования.

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