Тайна современного "лондонского молота", замурованного в древней скале, наконец-то раскрыта

В июне 1936 года Эмма Зади Хан и ее муж Макс Эдмонд Хан наткнулись на необычную находку во время прогулки вдоль Ред-Крик в Лондоне, штат Техас. В камне, который казался древним скальным образованием, торчал фрагмент дерева.

Примерно через десять лет их сын, любознательный от природы, решил расколоть скалу, чтобы исследовать ее содержимое. К своему удивлению, он нашел молоток, который оказался удивительно современным, несмотря на необычные обстоятельства его нахождения, пишет IFLScience.

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Находка молотка привлекла внимание молодого креациониста Карла Бо. Он утверждал, что порода, в которой находится молоток, относится к меловому периоду, предполагая, что молоток как-то попал в скалу, когда по Земле бродили доисторические существа вроде трицератопсов. Ибо рассматривал это как доказательство против теории эволюции.

Высказывая свои соображения по этому поводу, Бо ставил под сомнение влияние истинного возраста артефакта на эволюционную теорию, вызывая вопросы о том, могло ли человечество существовать так много миллионов лет назад.

И наоборот, если молот найден относительно недавно, то окружающая меловая формация Хенселл Сенд должна была бы быть относительно молодой, что бросает вызов установленным геологическим хронологическим границам.

Однако, вопреки интерпретации Бо, истина заключалась в геологических процессах, которые "замуровали" молот в скале. Исследователь Глен Кубан (Glen J. Kuban) углубился в этот вопрос в статье, опубликованной в 1997 году в журнале Paleo.

Кубан указал, что скальное образование, хотя и поражает неподготовленный глаз, на самом деле не происходит из ордовикского периода, как некоторые предполагали. Скорее всего, это результат затвердевания минералов в растворе вокруг постороннего предмета, который упал в трещину или лежал на земле.

В этом случае исходная порода, вероятно, ордовикского происхождения, претерпела химические изменения, которые сформировали оболочку.

В конце концов, хотя находка молотка в скале, бесспорно, захватывающая, она не датируется таким давним временем, как считалось первоначально. Вполне вероятно, что шахтер уронил молоток примерно сто лет назад, а возможно, и немного раньше, прежде чем геологические процессы постепенно замуровали его в скале.

А потому наличие молотка в скале не свидетельствует о древней эпохе, а скорее является свидетельством природных процессов, которые могут ввести в заблуждение наблюдателей без должного геологического понимания.

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