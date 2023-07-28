От финикийцев до эмодзи: какая история у популярного во всем мире амулет "злой глаз"

"Злой глаз" (амулет "назар") известен во всем мире и официально включен в набор эмодзи в 2018 году как часть Юникода 11.0. Однако значение голубого глаза выходит за пределы простого талисмана на удачу, углубляясь в культурный контекст и суеверия.

Этот символ имеет большое значение в таких странах, как Турция, Греция и прилегающих территориях Средиземноморья. В Турции его называют "назарлик", "назар бончук" или "назар бонкугу" и носят как амулет, который, по поверью, защищает от пагубного влияния дурного глаза, пишет Grunge.

Слово "назар" в переводе с арабского означает "взгляд", а слово "бонкук" на турецком означает "бисер". В разных культурах сглаз воспринимается как внешнее проклятие, которое можно навести на человека или семью через недобрый взгляд, часто называемый в разговорной речи "дурным глазом".

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Вера в то, что несчастье может принести недобрый взгляд, глубоко укоренена в суевериях, которые существуют во многих культурах по всему миру, от Средиземноморья до Азии и даже Центральной Америки. Историки нашли свидетельства суеверий относительно сглаза еще в древних цивилизациях, таких как ассирийцы и вавилоняне в Месопотамии, на территории, которая сейчас охватывает Ирак и Иран. В некоторых регионах считается, что бирюза обладает способностью предотвращать злые проклятия.

Понятие сглаза тесно связано с чувством ревности и зависти. Считается, что завистливый взгляд соседа, знакомого, соперника или незнакомца может навлечь несчастье, особенно на тех, кто достиг успеха и процветания.

Это поверье служит предостережением, советуя тем, кто достиг богатства и престижа, не выставлять свои достижения напоказ, поскольку это может вызвать зависть и привести к падению. Удивительно, но даже комплименты могут рассматриваться как потенциальный спусковой крючок для привлечения пагубного проклятия.

Происхождение голубого цвета бусины назара можно проследить до приезжих из Северной Европы, что часто посещали Турцию, поскольку они, вероятно, имели голубые глаза, которые были относительно редкими среди местных жителей. Следовательно, пялиться на коренное население могли неправильно истолковать как недоброжелательность, а не просто любопытство.

В Греции можно найти ассоциацию синего цвета со сглазом: античный философ Плутарх утверждал, что люди с голубыми глазами обладают особой способностью насылать на других сглаз.

Считается, что современный символ, в котором преобладает синее стекло, происходит от финикийцев, древнего народа, жившего в Восточном Средиземноморье между 1500 и 300 годами до н. э. Эти люди украшали свои ювелирные изделия защитными синими глазами, заложив основу для развития современного символа.

Хотя этот амулет является, пожалуй, самым известным символом защиты от дурного глаза, различные культуры по всему миру разработали многочисленные обереги и артефакты, призванные защитить человека от злого взгляда других людей. В Индии, где вера в сглаз, известная как "бури назар", пронизывает все слои общества, для защиты используют различные предметы, подобные средиземноморскому назару.

Кроме того, владельцы бизнеса часто вывешивают амулеты из перца чили и лимонов возле своих заведений, чтобы отвратить проклятие. В Испании, где сглаз ассоциируется с ведьмами, сельские общины обычно полагались на растительные средства для противодействия проклятиям. Определенные растения либо сжигали, либо размещали вокруг домов для защиты.

В Северной Европе считалось, что броши защищают от сглаза, подобно назару. Например, на острове Кипр погонщики верблюдов защищали своих животных от воздействия злого глаза, украшая их сбруей с полумесяцами. Эта традиция распространилась по всей Европе и дошла даже до Индии, служа для защиты как верблюдов, так и лошадей.

Несмотря на свою репутацию амулета, приносящего удачу, "дурной глаз" имеет значительные культурные и суеверные коннотации в разных регионах мира, служа мощным символом защиты от зависти и недоброжелательных взглядов. Символизм и верования, связанные со сглазом, продолжают сохраняться в разных цивилизациях сквозь время и в разных культурах.

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