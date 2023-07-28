Астрономы раскрыли секреты спутников Юпитера: в атмосфере одного из них нашли санитайзер

На разных спутниках Юпитера ученые обнаружили неуловимые химические соединения, в том числе одно, которое является обычным дезинфектором.

Группа ученых опубликовала результаты исследований спутников Юпитера — Ганимеда и Ио, в двух изданиях Science Advances и JGR: Planets. Две научные работы основаны на наблюдениях космического телескопа Уэбб. Согласно исследованиям, ученым удалось сделать беспрецедентное открытие — они обнаружили на Ганимеде перекись водорода, а на Ио – испарения оксида серы, пишет Gizmodo.

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Дезинфектор на Ганимеде

С помощью телескопа Уэбб ученые нашли в полярных регионах Ганимеда перекись водорода, а это соединение известно на Земле как обычное дезинфицирующее средство. Ученые связывают наличие этого соединения с взаимодействием заряженных частиц Юпитера и льдом на поверхности спутника газового гиганта.

Напоминаем, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающий магнитным полем. И новое открытие впервые показало, что заряженные частицы, направленные вдоль магнитного поля Ганимеда, меняют химический состав его поверхности в районе полюсов.

Ганимед Фото: wikipedia

По словам ученых, солнечные заряженные частицы также перемещаются вдоль магнитного поля Земли и вызывают появление полярных сияний. Но на Ганимеде происходит взаимодействие заряженных частиц Юпитера с магнитным полем Ганимеда, что также приводит к появлению здесь полярных сияний, но еще этот процесс изменяет химический состав ледяной поверхности спутника. Кстати, ученые также обнаружили перекись водорода на еще одном спутнике Юпитера – Европе. Но здесь это химическое соединение можно найти почти везде и это связано с отсутствием магнитного поля, которое бы защищало Европу от проникновения заряженных частиц Юпитера.

На разных спутниках Юпитера ученые обнаружили неуловимые химические соединения, в том числе одно, которое является обычным дезинфектором Фото: NASA

Испарения серы на Ио

С помощью телескопа Уэбб ученые также изучали еще один спутник Юпитера – Ио. Как показывают результаты научной работы, на поверхности спутника было обнаружено огромное количество извержений вулканов. Напоминаем, что Ио является миром с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе.

Вулканы на Ио извергаются благодаря тому, на спутник оказывает сильное гравитационное влияние Юпитер и это приводит к сильному нагреву недр этого вулканического мира. Но впервые ученые смогли обнаружить в выбросах вулканов наличие газообразного оксида серы (SO).

Ио Фото: NASA

Атмосфера Ио в основном состоит из диоксида серы (SO2), который появляется в результате таяния льда и извержений вулканов. Но вулканы также как предполагалось должны выбрасывать и оксид серы, но его очень трудно было обнаружить до этого исследования.

Теперь же ученые смогли связать наличие этого соединения с действующими вулканами на Ио, хотя о том, что такое соединение здесь имеется предполагалось еще 20 лет назад.

Напоминаем, что согласно новому исследованию, Сатурн не просто сильно отличается от Юпитера, а вообще не является планетой-гигантом. Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она не газовый гигант, считают ученые, как уже писал Фокус.