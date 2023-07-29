Пять премий Дарвина человечеству. Самые странные и опасные медицинские практики в истории

Наша история таит ужасающий мир древних медицинских практик — от лежания внутри мертвого кита до вдыхания кишечных газов.

В комфортных условиях современной эпохи технологий и науки легко принять как должное передовые медицинские методы и знания, которыми мы сегодня обладаем. Но если заглянуть в прошлое, то можно обнаружить целый мир диковинных методов лечения и средств, которые для наших дней могут показаться абсурдными, пишет ScienceAlert.

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Человеческое воображение не знает границ и у этого явления есть две стороны одной медали. Люди раз за разом творят историю, находя лекарство от, казалось бы, самых опасных и неизлечимых заболеваний, спасая сотни миллионов жизней. Однако на протяжении всего нашего существования, мы порой боремся не только с губительными для нас воздействиями окружающей среды, но и, порой, с самой логикой и здравым смыслом. Как и в первом случае, зачастую мы выходим победителями в этой схватке, оставляя будущие поколения бить себя по лицу и рвать волосы на голове в попытках понять каким чудом наш вид до сих пор существует, после всех наших выходок. Итак, предлагаем вашему вниманию путешествие по пяти самым необычным, безрассудным и опасным медицинским практикам истории:

Воздух, пропитанный проблемами

В страшные времена Великой лондонской чумы 1660-х годов отчаяние привело к появлению уникальных подходов к "сохранению" здоровью. Преобладала теория, что чума распространяется через смертоносные испарения воздуха, а что может быть лучше для борьбы с этим, чем столь же дурно пахнущий продукт нашего же желудка? В результате некоторые местные жители стали хранить свои собственные газы в банках для быстрого нюхания в целях предосторожности. Эта необычная практика отражала скорее панику того времени, чем здравый медицинский смысл.

Кровь с молоком

Иллюстрация переливания молока от ягненка к человеку Фото: Wikipedia

В конце 1800-х годов, до того, как стали известны группы крови, переливание крови было рискованным делом. Около половины реципиентов заканчивали жизнь безвременно. Казалось бы, логичная альтернатива это? Ее не будет, поэтому давайте забудем про слово "логика" в этом вопросе и представим победителя — молоко. Да, все именно так, считалось, что молоко, полученное от коров, коз или людей, является более безопасным способом получения белых кровяных телец. К сожалению, и удивлению ровным счетом никого, переливание молока в организм человека, которому необходимо вовсе не оно, часто приводило к летальному исходу, и эта идея вскоре потеряла популярность.

Здоровье и сила фараонов

Зайди вы в средневековую европейскую аптеку, и вы, возможно, обнаружили бы на ее полках порошок, содержащий измельченную египетскую мумию. Все верно – Египет, средневековая Европа, измельченный труп фараона. Применяемое для лечения различных заболеваний — от ран до депрессии, "лечение" мумиями было всего лишь ошибочным пониманием древних текстов. На самом деле считалось, что лечебными свойствами обладает битум, используемый при мумификации, а не сами мумии. Вот так, из-за крохотной ошибки интерпретации, тысячи людей вдыхали, втирали, разводили и выпивали трупный порошок в надежде вернуть свое здоровье на протяжении многих лет. К счастью, для всех нас, это своеобразное увлечение сошло на нет к XVI веку.

Целебный сон внутри мертвого кита

На рубеже XIX века в одном из отелей Австралии был предложен новый метод лечения больных ревматоидным артритом. Пациентов подплывали к мертвому киту и часами лежали внутри его туши. Происхождение этого необычного средства еще более странно: пьяный мужчина заявил, что после встречи с разлагающимся китом он протрезвел и излечился от ревматизма. Несмотря на странное происхождение этого средства, его примеру последовали и другие, правда, неизвестно, как долго.

Всесильная и целебная римская капуста

В Древнем Риме обычная капуста считалась чудо-овощем. Такие ученые, как Плиний Старший и Марк Катон, пели ей дифирамбы: от улучшения пищеварения до использования в качестве слабительного средства. Одним из самых необычных способов применения, впрочем, было вливание теплого капустного сока в уши для лечения тугоухости. Хотя научное обоснование этих утверждений сомнительно, увлечение римлян капустой свидетельствует о довольно "творческом" подходе наших предков.

Спустя пять кругов Ада

Никого не удивит то, что пять этих, с позволения сказать, "медицинских" практик – это лишь вершина айсберга, переполненного случаями, когда человечество остервенело и слепо веря в магические свойства чего-либо, пыталось свести себя в могилу. Однако, не было бы худа без добра. Эти странные, а иногда и тревожные практики позволяют взглянуть на эволюцию медицинских знаний. Они служат напоминанием о том, как далеко мы продвинулись, и представляют собой интригующее окно в мир, где отчаяние и непонимание часто определяли решения, касающиеся здоровья. Ценя наши современные медицинские удобства, мы должны также признать новаторские, хотя и ошибочные, усилия тех, кто жил и выживал до нас.

Ранее Фокус писал о древних истоках современной медицины. В Древней Греции "медицина" включала в себя жертвоприношения и молитвы, но все изменилось с появлением Гиппократа и его методов лечения.

Также Фокус писал о лечебных микробах наших предков. Они употребляли ферментированные продукты и напитки, содержащие полезные бактерии — пробиотики. Однако не понимали, почему те настолько полезны.

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