Лечебные микробы наших предков: история развития медицины древних людей и пробиотиков

К развитию современной медицины древние люди обращались к природе, чтобы вылечить болезни. Они употребляли ферментированные продукты и напитки, содержащие полезные бактерии — пробиотики. Однако не понимали, почему те настолько полезны.

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Когда-то не было настолько много возможностей, чтобы проанализировать болезнь и предоставить правильную медицинскую помощь. Древние люди в большинстве своем использовали дары природы и развивали со временем свои навыки и практики лечения. В частности, так можно сказать и о пробиотиках — полезных бактериях, содержащихся во многих продуктах. Однако древние люди точно не знали, в чем особенность того же кефира, йогурта и т.д., пишет Ancient Origins.

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Кефир и другой кисломолочный продукт существуют уже тысячи лет и являются ценными дополнениями в рацион Фото: yummy.lera/instagram

Пробиотики — крошечные живые организмы, которые действительно очень полезно есть. В основном это определенные виды бактерий, хотя дрожжи также иногда используются в качестве пробиотиков, в зависимости от того, какую пищу вы употребляете.

В нашем кишечнике живут многие бактерии, которые помогают нам переваривать пищу. Пробиотики же со своей стороны могут помочь сохранить наш здоровый микробиом в течение длительного времени. Употребление пробиотиков также может контролировать вредные бактерии и помогать нашему организму производить витамины, расщеплять лекарства и укреплять иммунную систему.

Больше всего этих крошечных организмов в йогурте, квашеной капусте, мисо, кефире и комбуче. Кроме того, их можно приобрести как добавки. Для них не требуется рецепт от врача.

И хотя о бактериях узнали только в 1674 году благодаря микроскопу Антони ван Левенгука, а само название Кристиан Эрнберг предложил в 1828 году, многие древние цивилизации на протяжении всей истории употребляли ферментированные продукты.

Об одном из таких примеров Фокус уже рассказывал, когда ученым удалось определить благодаря древним сосудам, чем питались наши предки.

Считается, что первоначально такие продукты разработали для того, чтобы дольше хранить пищу. Однако позже удалось заметить, что их употребление также улучшает пищеварение и общее состояние здоровья. Методом проб и ошибок древние люди обнаружили, что ферментированные продукты обладают многочисленными преимуществами для здоровья, и передавали свои знания из поколения в поколение.

К примеру, в Древней Греции и Риме кисломолочные продукты использовали для лечения расстройств пищеварения и кишечника, а также ран и инфекций.

В системах народной медицины, таких как аюрведа и традиционная китайская медицина, признается важность здоровья кишечника, поэтому рекомендуется употреблять кисломолочные продукты для поддержания здоровой пищеварительной системы. Считалось, что эти продукты помогают поддерживать здоровый баланс кишечных микробов и способствуют общему здоровью и благополучию.

Но не только на лечебных способностях сосредоточились древние люди. В Китае, например, соление и соевый соус обычно использовали, чтобы добавить вкус к скучным блюдам. Назначение этих продуктов быстро изменилось от удобства к пользе, и многие стали основными культурными продуктами в своей стране происхождения.

Еще одним дополнением к долгой истории пробиотиков является соевый соус, созданный путем ферментации соевых бобов для получения пробиотиков, питающих дружественные бактерии в желудочно-кишечном тракте Фото: Соцсети

От кимчхи к комбуче

Продукты, содержащие пробиотики, древние люди начали употреблять давным-давно, однако неизвестно, как и когда сделали первое открытие об их пользе. Возможно, некоторые в какой-то момент заподозрили, что эти продукты не только вкусны, но и полезны и оказывают положительное влияние на организм. Позднее эти знания передавали от поколения к поколению. Каждая страна имеет свою небольшую историю использования пробиотиков, и все они невероятно интересны.

К примеру, кисломолочные продукты, как кефир и йогурт, употребляли древние греки, римляне и египтяне. Они верили, что эти продукты могут вылечить нарушения пищеварения и кишечника, а также использовали их как средство для заживления ран и инфекций.

Кроме этого, пробиотики часто употребляли из-за хлеба и пива. Древнейшие упоминания о хлебе на закваске принадлежат древним египтянам около 1500 до нашей эры.

В Древней Индии кисломолочный продукт под названием ласси был популярным напитком, и считалось, что он обладает лечебными свойствами. Обычно его готовят из йогурта, молока, специй, пряностей, меда, сахара и фруктов. Может иметь сладкий или соленый вкус.

Закваска и хлеб на закваске поддерживают здоровье кишечника

Использование пробиотиков значительно изменилось в течение последнего столетия. В 1930-1940-х годах ученые начали определять конкретные штаммы бактерий, полезных для человека. Например, тогда доказали, что Lactobacillus acidophilus эффективно лечит диарею и запоры у многих пациентов.

В 1960-х и 1970-х годах интерес к пробиотикам продолжал расти, поскольку специалисты начали изучать специфическое влияние антибиотиков на микробиом нашего кишечника. Вскоре они обнаружили, что антибиотики нарушают баланс кишечных бактерий, что приводит к чрезмерному росту вредных бактерий в кишечнике. Это приводило к увеличению риска инфекции, а также к некоторым желудочно-кишечным симптомам, таким как диарея.

В общем, употребление ферментированных продуктов и напитков, содержащих пробиотики, является частью истории человечества на протяжении тысячелетий и остается популярной (и вкусной!) диетической практикой даже сегодня.

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