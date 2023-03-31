Лікувальні мікроби наших предків: історія розвитку медицини стародавніх людей та пробіотиків

До розвитку сучасної медицини древні люди зверталися до природи, щоб вилікувати недуги. Вони вживали ферментовані продукти та напої, які містили корисні бактерії — пробіотики. А проте не розуміли, чому ті настільки корисні.

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Колись не існувало настільки багато можливостей, щоб проаналізувати хворобу та надати правильну медичну допомогу. Древні люди здебільшого використовували дари природи та розвивали з часом свої навички та практики лікування. Зокрема так можна сказати і про пробіотики — корисні бактерії, що містяться в багатьох продуктах. А проте древні люди достеменно не знали, в чому особливість того ж кефіру, йогурту тощо, пише Ancient Origins.

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Кефір або інший кисломолочний продукт існують вже тисячі років і є цінними доповненнями до раціону Фото: yummy.lera/instagram

Пробіотики — крихітні живі організми, які насправді дуже корисно їсти. Здебільшого це певні види бактерій, хоча дріжджі також іноді використовуються як пробіотики, залежно від того, яку їжу ви вживаєте.

У нашому кишечнику живуть багато бактерій, які допомагають нам перетравлювати їжу. Пробіотики ж зі свого боку можуть допомогти зберегти наш мікробіом здоровим протягом тривалого часу. Вживання пробіотиків також може тримати під контролем шкідливі бактерії і допомагати нашому організму виробляти вітаміни, розщеплювати ліки та зміцнювати імунну систему.

Найбільше цих крихітних організмів у йогурті, квашеній капусті, місо, кефірі і комбучі. Окрім цього, їх можна придбати як добавки. Для них не потрібен рецепт від лікаря.

І хоча про бактерії дізналися аж у 1674 році завдяки мікроскопу Антоні ван Левенгука, а саму назву Крістіан Ернберг запропонував аж у 1828 році, чимало стародавніх цивілізацій протягом всієї історії вживали ферментовані продукти.

Про один з таких прикладів Фокус уже розповідав. Вченим вдалося визначити завдяки древнім посудинам, чим харчувалися наші предки.

Вважається, що спочатку такі продукти розробили для того, щоб мати можливість довше зберігати їжу. А проте пізніше вдалося помітити, що їхнє вживання також покращує травлення і загальний стан здоров'я. Методом проб і помилок древні люди виявили, що ферментовані продукти мають численні переваги для здоров'я, і передавали свої знання з покоління в покоління.

Наприклад, у Стародавній Греції та Римі кисломолочні продукти використовували для лікування розладів травлення та кишківника, а також ран та інфекцій.

У системах народної медицини, таких як аюрведа і традиційна китайська медицина, визнається важливість здоров'я кишківника, а тому рекомендується вживати кисломолочні продукти для підтримки здорової травної системи. Вважалося, що ці продукти допомагають підтримувати здоровий баланс кишкових бактерій і сприяють загальному здоров'ю та благополуччю.

Але не лише на лікувальних здібностях зосередилися древні люди. В Китаї, наприклад, соління та соєвий соус зазвичай використовували, щоб додати смаку до нудних страв. Призначення цих продуктів швидко змінилося від зручності до користі, і багато з них стали основними культурними продуктами у своїй країні походження.

Ще одним доповненням до довгої історії пробіотиків є соєвий соус, створений шляхом ферментації соєвих бобів для отримання пробіотиків, які живлять дружні бактерії в шлунково-кишковому тракті Фото: Соцсети

Від кімчі до комбучі

Продукти, що містять пробіотики, древні люди почали вживати давним-давно, однак достеменно невідомо, як і коли зробили перше відкриття про їхню користь. Можливо, дехто в якийсь момент запідозрив, що ці продукти не лише смачні, але й корисні і мають позитивний вплив на організм. Пізніше ж ці знання передавали від покоління до покоління. Кожна країна має власну невелику історію використання пробіотиків, і всі вони неймовірно цікаві.

Наприклад, кисломолочні продукти, як кефір та йогурт, вживали древні греки, римляни та єгиптяни. Вони вірили, що ці продукти можуть вилікувати розлади травлення та кишківника, а також використовували їх як засіб для загоєння ран та інфекцій.

Окрім цього, пробіотики часто вживали через хліб і пиво. Найдавніші згадки про хліб на заквасці належать стародавнім єгиптянам близько 1500 року до нашої ери.

У Стародавній Індії кисломолочний продукт під назвою лассі був популярним напоєм, і вважалося, що він має лікувальні властивості. Зазвичай його готують із йогурту, молока, спецій, прянощів, меду, цукру та фруктів. Може мати солодкий або солоний смак.

Закваска та хліб на заквасці підтримують здоров'я кишківника

Використання пробіотиків значно змінилося протягом останнього століття. У 1930-1940-х роках вчені почали визначати конкретні штами бактерій, які були корисними для людини. Наприклад, тоді ж довели, що Lactobacillus acidophilus ефективно лікує діарею та запори в багатьох пацієнтів.

У 1960-х і 1970-х роках інтерес до пробіотиків продовжував зростати, оскільки фахівці почали вивчати специфічний вплив антибіотиків на мікробіом нашого кишечника. Незабаром вони виявили, що антибіотики порушують баланс кишкових бактерій, що призводить до надмірного росту шкідливих бактерій у кишечнику. Це призводило до збільшення ризику інфекції, а також до деяких шлунково-кишкових симптомів, таких як діарея.

Загалом вживання ферментованих продуктів і напоїв, що містять пробіотики, є частиною історії людства протягом тисячоліть і залишається популярною (і смачною!) дієтичною практикою навіть сьогодні.

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