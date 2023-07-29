Эпидемия невыносимой боли: к 2050 году людей с хронически больной поясницей станет 843 миллиона

От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Боль в пояснице — это не просто неудобство, а глобальная и серьезная проблема, затрагивающая сотни миллионов человек и являющаяся ведущей причиной инвалидности в мире. В недавнем исследовании, проведенном в июне 2023 г., дана исчерпывающая картина этой проблемы: в нем рассмотрены данные, собранные за три десятилетия в ходе почти 500 исследований, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Боль в пояснице — распространенное явление, но для миллионов людей это не просто мимолетный дискомфорт, а ежедневный хронический опыт, полный страданий. Это явление многие ученые из области медицины уже называют нашим "бременем". Этот термин означает как широкую распространенность заболевания, так и значительные потери здоровья, к которым оно приводит. От нее страдают люди всех возрастов, начиная с пятилетних детей и заканчивая людьми в возрасте за 80 лет.

Хотя иногда боль в спине может казаться неизбежной, это не так. В исследовании выделены три основных фактора риска, которые обусловливают 39% глобального бремени болей в спине:

Ожирение создает дополнительную нагрузку на спину, что приводит к увеличению травм и воспалений.

создает дополнительную нагрузку на спину, что приводит к увеличению травм и воспалений. Курение повреждает мелкие кровеносные сосуды в позвоночнике, что приводит к ослаблению костей и суставов.

повреждает мелкие кровеносные сосуды в позвоночнике, что приводит к ослаблению костей и суставов. Эргономика рабочего места и неправильные условия труда могут привести к нагрузкам и травмам.

Все данные факторы находятся полностью под нашим ежедневным контролем и, по мнению ученых, мы уже можем постепенно начать изменение нашей жизни в более светлую, безопасную от хронических заболеваний, сторону.

Почему нас это должно волновать?

Боль в пояснице имеет сложный характер. Обычно она не вызвана каким-то одним суставом или мышцей и не всегда может быть точно определена даже с помощью современных медицинских технологий. Многие люди выздоравливают в течение шести недель, но у трети страдающих боль становится хронической и может продолжаться годами.

Если ничего не изменится, то, по прогнозам авторов исследования, в ближайшие 30 лет число людей, живущих с этим заболеванием, достигнет 843 млн. человек.

Боль в пояснице возникает не у всех. Чаще всего этим заболеванием страдают женщины. По имеющейся статистике это 395 млн. женщин и 225 млн. мужчин. Причины такого несоответствия могут быть связаны с различиями в обращении за медицинской помощью и доступе к ней.

Пожилые люди, хотя их часто не замечают, подвергаются более высокому риску. Они имеют ограниченный доступ к эффективным методам лечения и чаще страдают от длительных симптомов.

Что мы можем сделать?

В настоящее время многие методы лечения боли в пояснице, такие как обезболивающие препараты и некоторые операции, либо неэффективны, либо приносят минимальное облегчение. Тревожная распространенность боли в пояснице подчеркивает настоятельную необходимость проведения дополнительных исследований в области профилактики и эффективных стратегий лечения.

Правительства, директивные органы и медицинские работники должны предпринимать активные шаги по устранению выявленных факторов риска. Снижение уровня ожирения, борьба с курением и улучшение эргономики рабочих мест могут существенно уменьшить бремя боли в спине.

Боль в пояснице — это далеко идущая проблема, которая, вероятно, будет расти, если мы сообща не начнем принимать меры уже сейчас. Последнее исследование проливает свет на масштабы проблемы и возможности ее значительного изменения в худшую сторону.

Тем не менее, полученные результаты, какими неутешительными они бы ни были, представляют собой "дорожную карту" для дальнейших действий — от улучшения образа жизни до внедрения доказательной медицинской практики. Это призыв к действию для всех нас, от отдельных людей до лиц, ответственных за формирование глобальной политики, серьезно относиться к этому заболеванию и коллективно работать над снижением его влияния на нашу жизнь и общество в целом.

Ранее Фокус писал об онкологическом цунами – к 2040 году число больных раком пожилых людей резко вырастет. По словам ученых, мы стоим на пороге всемирного онкологического кризиса.

Также Фокус писал о четырех повседневных позах, приводящих к повреждениям спины. Езда в автомобиле и даже просмотр новостей в смартфоне могут стать причиной появления сильных болей в спине

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.