Скоро завершится историческая миссия NASA: сколько существуют астероиды и как они умирают

Все астероиды остались после рождения Солнечной системы, но до конца неясно, как долго они могут существовать. Эта загадка вскоре может быть раскрыта.

Скоро на Землю прилетят первые образцы горной породы с астероида Бенну, которые в сентябре этого года доставит космический аппарат OSIRIS-REx. На его борту находится 2 кг образцов и это историческая миссия для NASA, так как впервые американский космический аппарат доставит подобный материла на Землю. Ученые теперь смогут выяснить, как долго могут существовать такие как Бенну астероиды и сколько им лет на самом деле, пишет Live Science.

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По словам Гарольда Коннолли, исследователя миссии OSIRIS-REx, сейчас принято считать, что все астероиды появились из протопланетного диска, который состоял из пыли и газа и вращался вокруг Солнца 4,5 млрд лет назад. Пыль и каменистые обломки собирались вместе и некоторые такие объекты стали "родителями", например, для Земли и Марса, другие же превратились в спутники планет, кометы и собственно в астероиды.

Астероид Бенну Фото: NASA

Большая часть астероидов сосредоточена в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, но некоторые из них летают ближе к Земле, а потому считаются околоземными. Самым старым астероидам скорее всего примерно 4,5 млрд лет, но многие из них появились позже в результате смерти более крупных космических камней. И многие астроиды также затем распадаются на части.

По словам Конноли, астероиды могут разделиться на части в результате их собственного вращения. Дело в том, что в основном астероиды, в отличие от планет, имеют неправильную форму. Поэтому во время вращения они могут наклонятся в одну сторону. Такие камни не обладают сильной гравитацией планет, а потому их гравитация не всегда может удержать весь материал вместе либо в результате столкновения с другим астероидом, либо под действием сильного солнечного излучения. Это приводит к тому, что вращение астероида меняется и он распадается на части.

Также астероиды могут расширятся и сжиматься из-за влияния солнечного тепла, когда водяной лед превращается в газ и разрывает связи между составляющими астероид частями. Это приводит к распаду космического камня.

По словам Кевина Уолша, из Юго-Западного исследовательского института в штате Колорадо, США, учитывая разные факторы, которые влияют на существование астероидов, можно примерно сказать, сколько они могут жить. Например, камень шириной в 1 км может прожить примерно 440 млн лет, а астероид шириной в 10 км — примерно 4 млрд лет.

Камень шириной в 1 км может прожить примерно 440 млн лет, а астероид шириной в 10 км — примерно 4 млрд лет Фото: Live Science

Пока что точно неизвестно, сколько могут прожить самые большие астероиды, но ученые считают, что этот срок может составлять от 8 до 10 млрд лет. В любом случае, через 5 млрд лет нашему Солнцу как раз и исполнится 10 млрд лет, поэтому оно расширится и уничтожит не только астероиды, но и Землю, Марс, Венеру и Меркурий.

По словам ученых, кусочки астероида, которые имеют ширину до 1 метра, уже не считаются астероидом и их называют метеороидами. Именно такие объекты, попадая в атмосферу Земли, сгорают в ней — их уже в данном случае называют метеорами.

С другой стороны, такие метеороиды могут собраться вместе и таким образом будет образован новый астероид, где все его составляющие будет удерживать гравитация. То есть появляется просто груда камней, которая по форме напоминает астероид, и эту кучу камней все же называют астероидом.

Например, астероид Бенну является именно такой грудой камней, соединенных вместе. Когда ученые получат образцы породы с этого космического камня, то они смогут узнать, сколько живут подобные астероиды и когда именно обломки более крупного камня отделились от родительского тела и дали новую жизнь другому большому камню в космосе. Астероид Бенну имеет ширину в более чем 500 метров.

Фокус уже писал о новом исследовании еще одного астероида, состоящего из груды камней — Рюгу. Ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом он был частью неудавшейся планеты в Солнечной системе.