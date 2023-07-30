Скоро завершится историческая миссия NASA: сколько существуют астероиды и как они умирают

Все астероиды остались после рождения Солнечной системы, но до конца неясно, как долго они могут существовать. Эта загадка вскоре может быть раскрыта.

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Скоро на Землю прилетят первые образцы горной породы с астероида Бенну, которые в сентябре этого года доставит космический аппарат OSIRIS-REx. На его борту находится 2 кг образцов и это историческая миссия для NASA, так как впервые американский космический аппарат доставит подобный материла на Землю. Ученые теперь смогут выяснить, как долго могут существовать такие как Бенну астероиды и сколько им лет на самом деле, пишет Live Science.

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По словам Гарольда Коннолли, исследователя миссии OSIRIS-REx, сейчас принято считать, что все астероиды появились из протопланетного диска, который состоял из пыли и газа и вращался вокруг Солнца 4,5 млрд лет назад. Пыль и каменистые обломки собирались вместе и некоторые такие объекты стали "родителями", например, для Земли и Марса, другие же превратились в спутники планет, кометы и собственно в астероиды.

Астероид Бенну Фото: NASA

Большая часть астероидов сосредоточена в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, но некоторые из них летают ближе к Земле, а потому считаются околоземными. Самым старым астероидам скорее всего примерно 4,5 млрд лет, но многие из них появились позже в результате смерти более крупных космических камней. И многие астроиды также затем распадаются на части.

По словам Конноли, астероиды могут разделиться на части в результате их собственного вращения. Дело в том, что в основном астероиды, в отличие от планет, имеют неправильную форму. Поэтому во время вращения они могут наклонятся в одну сторону. Такие камни не обладают сильной гравитацией планет, а потому их гравитация не всегда может удержать весь материал вместе либо в результате столкновения с другим астероидом, либо под действием сильного солнечного излучения. Это приводит к тому, что вращение астероида меняется и он распадается на части.

Также астероиды могут расширятся и сжиматься из-за влияния солнечного тепла, когда водяной лед превращается в газ и разрывает связи между составляющими астероид частями. Это приводит к распаду космического камня.

По словам Кевина Уолша, из Юго-Западного исследовательского института в штате Колорадо, США, учитывая разные факторы, которые влияют на существование астероидов, можно примерно сказать, сколько они могут жить. Например, камень шириной в 1 км может прожить примерно 440 млн лет, а астероид шириной в 10 км — примерно 4 млрд лет.

Камень шириной в 1 км может прожить примерно 440 млн лет, а астероид шириной в 10 км — примерно 4 млрд лет Фото: Live Science

Пока что точно неизвестно, сколько могут прожить самые большие астероиды, но ученые считают, что этот срок может составлять от 8 до 10 млрд лет. В любом случае, через 5 млрд лет нашему Солнцу как раз и исполнится 10 млрд лет, поэтому оно расширится и уничтожит не только астероиды, но и Землю, Марс, Венеру и Меркурий.

По словам ученых, кусочки астероида, которые имеют ширину до 1 метра, уже не считаются астероидом и их называют метеороидами. Именно такие объекты, попадая в атмосферу Земли, сгорают в ней — их уже в данном случае называют метеорами.

С другой стороны, такие метеороиды могут собраться вместе и таким образом будет образован новый астероид, где все его составляющие будет удерживать гравитация. То есть появляется просто груда камней, которая по форме напоминает астероид, и эту кучу камней все же называют астероидом.

Например, астероид Бенну является именно такой грудой камней, соединенных вместе. Когда ученые получат образцы породы с этого космического камня, то они смогут узнать, сколько живут подобные астероиды и когда именно обломки более крупного камня отделились от родительского тела и дали новую жизнь другому большому камню в космосе. Астероид Бенну имеет ширину в более чем 500 метров.

Фокус уже писал о новом исследовании еще одного астероида, состоящего из груды камней — Рюгу. Ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом он был частью неудавшейся планеты в Солнечной системе.