Скоро завершиться історична місія NASA: скільки існують астероїди і як вони вмирають

Усі астероїди залишилися після народження Сонячної системи, але до кінця неясно, як довго вони можуть існувати. Ця загадка незабаром може бути розкрита.

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Скоро на Землю прилетять перші зразки гірської породи з астероїда Бенну, які у вересні цього року доставить космічний апарат OSIRIS-REx. На його борту перебуває 2 кг зразків і це історична місія для NASA, адже вперше американський космічний апарат доставить подібний матеріал на Землю. Вчені тепер зможуть з'ясувати, як довго можуть існувати такі як Бенну астероїди і скільки їм років насправді, пише Live Science.

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За словами Гарольда Конноллі, дослідника місії OSIRIS-REx, наразі заведено вважати, що всі астероїди з'явилися з протопланетного диску, що складався з пилу та газу й обертався навколо Сонця 4,5 млрд років тому. Пил і кам'янисті уламки збиралися разом і деякі такі об'єкти стали "батьками", наприклад, для Землі та Марса, інші ж перетворилися на супутники планет, комети і власне на астероїди.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Більша частина астероїдів зосереджена в головному поясі астероїдів, який розташований між Марсом і Юпітером, але деякі з них літають ближче до Землі, а тому вважаються навколоземними. Найстарішим астероїдам, найімовірніше, приблизно 4,5 млрд років, але багато хто з них з'явився пізніше внаслідок смерті більших космічних каменів. І багато астроїдів також потім розпадаються на частини.

За словами Коннолі, астероїди можуть розділитися на частини внаслідок їхнього власного обертання. Річ у тім, що здебільшого астероїди, на відміну від планет, мають неправильну форму. Тому під час обертання вони можуть нахилятися в один бік. Такі камені не мають сильної гравітації планет, а тому їхня гравітація не завжди може утримати весь матеріал разом або внаслідок зіткнення з іншим астероїдом, або під дією сильного сонячного випромінювання. Це призводить до того, що обертання астероїда змінюється і він розпадається на частини.

Також астероїди можуть розширюватися і стискатися через вплив сонячного тепла, коли водяний лід перетворюється на газ і розриває зв'язки між складовими частинами астероїда. Це призводить до розпаду космічного каменю.

За словами Кевіна Волша, з Південно-Західного дослідницького інституту в штаті Колорадо, США, з огляду на різні чинники, які впливають на існування астероїдів, можна приблизно сказати, скільки вони можуть жити. Наприклад, камінь завширшки в 1 км може прожити приблизно 440 млн років, а астероїд завширшки в 10 км — приблизно 4 млрд років.

Камінь завширшки 1 км може прожити приблизно 440 млн років, а астероїд завширшки 10 км — приблизно 4 млрд років Фото: Live Science

Поки що точно невідомо, скільки можуть прожити найбільші астероїди, але вчені вважають, що цей термін може становити від 8 до 10 млрд років. У будь-якому разі, через 5 млрд років нашому Сонцю якраз і виповниться 10 млрд років, тож воно розшириться і знищить не лише астероїди, а й Землю, Марс, Венеру та Меркурій.

За словами вчених, шматочки астероїда, які мають ширину до 1 метра, вже не вважаються астероїдом і їх називають метеороїдами. Саме такі об'єкти, потрапляючи в атмосферу Землі, згорають у ній — їх уже в цьому випадку називають метеорами.

З іншого боку, такі метеороїди можуть зібратися разом й у такий спосіб буде утворено новий астероїд, де всі його складові утримуватиме гравітація. Тобто з'являється просто купа каміння, яка за формою нагадує астероїд, і цю купу каміння все ж таки називають астероїдом.

Наприклад, астероїд Бенну є саме такою купою каменів, з'єднаних разом. Коли вчені отримають зразки породи з цього космічного каменю, то вони зможуть дізнатися, скільки живуть подібні астероїди і коли саме уламки більшого каменю відокремилися від батьківського тіла і дали нове життя іншому великому каменю в космосі. Астероїд Бенну має ширину в більш ніж 500 метрів.

Фокус уже писав про нове дослідження ще одного астероїда, що складається з купи каміння — Рюгу. Вчені дійшли висновку, що в далекому минулому він був частиною невдалої планети в Сонячній системі.