Поймать невидимую радугу в космосе: чем займется новый аппарат NASA

Космический аппарат будет наблюдать за высокоэнергетическими событиями в далекой Вселенной.

Новый космический аппарат под названием XRISM предназначен для изучения огромных объектов во Вселенной с помощью прибора, который может измерять тепло одного рентгеновского фотона. Этот аппарат будет проводить анализ рентгеновских лучей с помощью прибора, который имеет самый широкий обзор из всех применявшихся на подобных зондах, пишет Space.

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Миссия XRISM является совместным проектом Японского агентства аэрокосмических исследований и NASA. Новый аппарат, который отправят в космос 25 августа этого года, по словам ученых, сможет разбивать высокоэнергетический свет на эквивалент рентгеновской радуги.

С помощью XRISM ученые хотят получить больше информации о наиболее сложных для изучения объектов, таких как нейтронные звезды, а также струи частиц, вылетающие из черных дыр в галактиках с активным ядром. Такое ядро являет собой большое скопление звезд с необычным количеством энергии, создаваемым в центре галактики.

С помощью своих приборов XRISM будет изучать сложные космические явления, которые происходят в нейтронных звездах и черных дырах, также явления, которые провоцирует их поведение.

Космический аппарат XRISM Фото: NASA

На борту XRISM размещены два важных прибора. Один из них является спектрометром для рентгеновских лучей под названием Resolve, который способен поглощать отдельный рентгеновский фотон. Возможности прибора позволят ему каталогизировать до миллионов измерений в сверхвысоком разрешении.

Для того, чтобы работать прибор должен иметь температуру близкую к абсолютному нулю. Поэтому корпус Resolve размещен в специальном резервуаре с жидким гелием, который охлаждает прибор до температуры примерно минус 270 градусов Цельсия.

Общий обзор прибора Resolve будет расширен с помощью дополнительного прибора под названием Xtend. Он позволит Resolve захватывать изображения в области космоса, большей, чем у любого предыдущего аппарата для получения рентгеновских изображений.

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