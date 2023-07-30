NASA показало новый снимок телескопа Хаббл: спокойная галактика с разрушительным секретом (фото)

Несмотря на свой внешне спокойный вид, в этой галактике произошел один из самых мощный космических взрывов.

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NASA опубликовало на своем сайте новое изображение очень далекой спиральной галактики, которая выглядит внешне ничем не примечательной на первый взгляд. Так называемая спокойная галактика стала "домом" для мощного взрыва сверхновой.

Космический телескоп Хаббл дает ученым возможность подробно изучить спиральную галактику с перемычкой под названием UGC 12295, расположенную на расстоянии в 192 млн световых лет от нас. Учитывая ее ориентацию, то есть она, можно сказать, обращена "лицом" к Земле, астрономы получили возможность увидеть ее центральный регион, называемый перемычкой (такой есть и у нашей галактики), а также сильно закруженные спиральные рукава.

Но цель исследования астрономом состоит еще и в том, чтобы получить больше информации о масштабном космическом взрыве, который произошел в этой галактике и был замечен еще в 2015 году. Это был взрыв сверхновой и такие события происходят, когда огромные звезды достигают конца своей жизни. Благодаря сверхновым в космос улетает огромное количество химических элементов, которые затем можно обнаружить в новых звездах, а также в составе планет, в том числе и Земли.

Несмотря на свой внешне спокойный вид, в этой галактике произошел один из самых мощный космических взрывов Фото: NASA

Новое исследование ученых из NASA было нацелено на изучение остатка сверхновой, то есть огромной туманности, которая формируется в результате взрыва. Подобные исследования помогают лучше понять эволюцию материи в нашей Вселенной.

Также ученые изучали и другие звездные системы в этой галактике, где взрыв сверхновых произошел намного раньше. Но последствия этих взрывов оказали существенное влияние на окружающий космос.

Напоминаем, что с помощью наземного телескопа астрономы получили изображение столкновения двух галактик. Подобное наблюдение показывает, что произойдет с нашей галактикой через несколько миллиардов лет, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, одна из новых теорий происхождения нашей Вселенной гласит, что весь известный нам космос создали на самом деле представителе очень развитой в технологическом планет инопланетной цивилизации.

Также Фокус писал о том, что еще одна новая теория говорит о том, что Вселенная не началась именно с Большого взрыва и переживает беспрерывные циклы рождения и смерти.