Необходимы столетия. Ученые говорят, что даже удаление углерода из атмосферы не охладит Землю

Изменения атмосферной циркуляции, вызванные глобальным потеплением, могут сохраняться в течение столетий после снижения уровня концентрации СO2.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, считают, что удаление углерода из атмосферы Земли не приведет к решению проблемы изменения климата, пишет Space.

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Ученые создали моделирование, с помощью которого они решили изучить, как удаление большого количества СO2, которое создает парниковый эффект, из атмосферы может повлиять на развитие локальных климатических изменений, связанных с глобальным потеплением. В основе моделирования лежал сценарий, согласно которому уровень углекислого газа увеличивался в течение 140 лет, а затем постепенно снижался также в течение этого периода.

Ученых особенно интересовало, как изменение уровня углерода повлияет на наиболее уязвимые от изменения климата субтропические регионы Земли.

В ходе исследования ученые изучили изменения в элементе циркуляции воздуха под названием ячейка Хэдли, с помощью которой влага переносится из экваториальных регионов в другие части планеты. Ученым давно известно, что циркуляция ячеек Хэдли реагирует на изменение климата. Влажный воздух, который поднимается со всего экватора, переносит влагу все в более высокие широты и благодаря этому усиливается засуха в субтропиках.

Результаты исследования показывают, что климат в этих регионах не вернется к норме даже через 220 лет после снижения уровня СO2 в атмосфере. Например, регион Средиземного моря станет еще более засушливым и здесь будут фиксировать все больше волн экстремального тепла.

Результаты исследования показывают, что климат в этих регионах не вернется к норме даже через 220 лет после снижения уровня СO2 в атмосфере Фото: space.com

По словам ученых, в прошлом году в атмосфере Земли значительно выросла концентрация углекислого газа и сейчас этот уровень на 50% превышает уровень концентрации углерода в доиндустриальную эпоху. Эта концентрация даже больше, чем была 4,5 млн лет назад, когда на Земле было очень жарко и уровень мирового океана был выше на 25 метров.

Несмотря на то, что ученые призывают правительства стран мира срочно сократить выбросы углерода, этот процесс происходит очень медленно. С другой стороны, некоторые ученые говорят, что нужно заняться удалением углерода из атмосферы либо с помощью различных технологий, либо с помощью выращивания новых массивов лесов и стимулирования роста водорослей в океанах.

Некоторые ученые считают, что изменение климата уже вышло из-под контроля, ведь в Антарктиде активно тают ледники, а некоторые регионы Европы и Северной Америки захлестнули экстремальные волны тепла.

Авторы нового исследования считают, что удаление углерода может немного снизить температуру на планете, но изменения климата настолько сильны, что будут влиять и дальше на наиболее уязвимые регионы Земли даже через сотни лет. Ученые призывают срочно резко сократить выбросы CO2, что хотя бы смягчит дальнейшие последствия.

Фокус уже писал о том, что вслед за Средиземным морем рекордно нагрелась Северная Атлантика. Поверхность океана уже на 1 градус Цельсия выше, чем 30-летнея климатическая норма и, вероятно, дальше будет только хуже.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли Земля достигла пика жары за последние 100 000 лет.