Земля достигла пика жары за последние 100 000 лет: действительно ли это так

Июль 2023 года побил несколько температурных рекордов за всю историю климатических наблюдений, однако действительно ли наша планета погрузилась в самый знойный период.

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Последние несколько недель исследователи то и дело предупреждают, что человечество столкнулось с невероятной жарой — фактически июль уже стал самым жарким за всю историю наблюдений и ученые предупреждают — это еще не предел, пишет IFLScience.

Исследователи уже отмечают, что причиной столь знойной погоды является выброс парниковых газов, обусловленный деятельностью человека, а также Эль-Ниньо, который в этом году вступил в свои права в Тихом океане и существенно влияет на земной климат.

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В результате многие пытаются представить экстремальные температуры в контексте и задаются главным вопросом: когда раньше на Земле было также жарко? В глобальном масштабе ученые уже признали, что 2023, вероятно станет самым жарким за всю историю климатических изменений, а ему на смену, вероятно, придет 2024, который преодолеет этот рекорд. Но как насчет периода до метеостанций и спутников?

В результате появилось множество статей, в которых говорится, что средняя земная дневная температура достигла максимума за последние 100 000 лет. По словам профессора наук о Земле и окружающей среде Университета Северной Аризоны Даррена Кауфмана, хотя это утверждение вполне может оказаться правдивым, в действительности мы не можем этого утверждать, так как у ученых попросту отсутствуют данные о температуре за последние 100 000 лет.

И все же Кауфан рассказал, что исследователям в действительности известно о том, когда Земля в последний раз была такой горячей.

Новое климатическое состояние

Несколько лет назад ученые пришли к выводу, что Земля вошла в новое климатическое состояние, невиданное более 100 000 лет. К такому выводу пришли ученые в части отчета об оценке климата, опубликованном Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в 2021 году.

Ученым также известно, что ранее наша планета уже была более чем на 1 градус по Цельсию теплее, чем в доиндустриальный период, а уровень парниковых газов в атмосфере был достаточно высоким, чтобы температура оставалась высокой в течение достаточно длительного периода.

Исходя из этих данных, ученые полагают, что даже если человечество откажется от сжигания ископаемого топлива, температурный минимум, вероятно, останется на 1°C выше доиндустриальных температур. А возможно и вовсе будет значительно выше.

Исследователи отмечают, что нынешнее климатическое состояние можно надежно сопоставить с температурными реконструкциями далекого прошлого нашей планеты.

Как оценивают температуру Земли в прошлом

Чтобы реконструировать температуру нашей планеты до термометров, ученые-палеоклиматологи полагаются на информацию, которая хранится в различных природных архивах. Например, наиболее вместительные из них располагаются на дне озер и океанов, где наборы биологических, химических и физических доказательств проливает свет на события прошлого. Эти различные материалы накапливаются с течением времени, а исследователи могут использовать их для анализа и извлечения кернов отложений.

Впрочем, исследователи отмечают, что данный метод имеет свои ограничения. Во-первых, донные течения и организмы могут перемешать отложения, стирая кратковременные скачки температуры. Во-вторых, временная шкала для каждой записи в действительности точно неизвестна. Из-за этого ученые-палеоклиматологи неохотно сравнивают долгосрочные записи прошлой температуры с краткосрочными экстремальными значениями.

Назад на десятки тысяч летального

По словам Кауфмана, средняя глобальная земная температура колебалась между ледниковыми и межледниковыми условиями в циклах продолжительностью около 100 000 лет. В основном это происходило из-за медленных и непредсказуемых изменений орбиты нашей планеты, которым сопутствовали изменения концентрации парниковых газов в атмосфере.

Известно, что в настоящее время мы находимся в межледниковом периоде, который начался около 12 000 лет назад, когда ледяные щиты отступили, а количество парниковых газов увеличилось. Исследователи проанализировали данный период и полагают, что температурный пик в действительности мог наступить около 6 000 лет назад, однако температура, вероятно, не превышала уровень глобального потепления на 1 градус Цельсия в тот момент. Другое исследование предполагает, что в этот период температуры лишь продолжили расти. Впрочем, так или иначе, этот вопрос все еще остается предметом споров ученых.

Если заглянуть еще дальше, на предыдущий межледниковый период, пик которого пришелся на 125 000 лет назад, можно обнаружить свидетельства более высоких температур. Данные свидетельствуют о том, что долгосрочная средняя температура, вероятно, была не более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня — то есть намного выше того, что мы наблюдаем сейчас.

Что дальше?

Исследователи полагают, что если человечеству не дастся снизить количество парниковых выбросов в ближайшее время, Земля, вероятно, окажется на пути к достижению температуры примерно на 3 °C выше доиндустриального уровня уже к 2100 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек.