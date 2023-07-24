Земля досягла піка спеки за останні 100 000 років: чи справді це так

Липень 2023 року побив кілька температурних рекордів за всю історію кліматичних спостережень, однак чи справді наша планета занурилася в найспекотніший період.

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Останні кілька тижнів дослідники раз у раз попереджають, що людство зіткнулося з неймовірною спекою — фактично липень уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, і вчені попереджають — це ще не кінець, пише IFLScience.

Дослідники вже зазначають, що причиною такої спекотної погоди є викид парникових газів, зумовлений діяльністю людини, а також Ель-Ніньйо, який цьогоріч набув чинності в Тихому океані та суттєво впливає на земний клімат.

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У результаті багато хто намагається уявити екстремальні температури в контексті й ставить собі головне питання: коли раніше на Землі було так само спекотно? У глобальному масштабі вчені вже визнали, що 2023 рік, ймовірно, стане найспекотнішим за всю історію кліматичних змін, а йому на зміну, ймовірно, прийде 2024 рік, який подолає цей рекорд. Але як щодо періоду до метеостанцій і супутників?

У результаті з'явилося безліч статей, у яких йдеться про те, що середня земна денна температура досягла максимуму за останні 100 000 років. За словами професора наук про Землю і навколишнє середовище Університету Північної Аризони Даррена Кауфмана, хоча це твердження цілком може виявитися правдивим, насправді ми не можемо цього стверджувати, тому що в учених просто відсутні дані про температуру за останні 100 000 років.

І все ж Кауфман розповів, що дослідникам насправді відомо про те, коли Земля востаннє була такою гарячою.

Новий кліматичний стан

Кілька років тому вчені дійшли висновку, що Земля увійшла в новий кліматичний стан, небачений понад 100 000 років. Такого висновку дійшли вчені в частині звіту про оцінку клімату, опублікованому Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) 2021 року.

Ученим також відомо, що раніше наша планета вже була більш ніж на 1 градус за Цельсієм теплішою, ніж у доіндустріальний період, а рівень парникових газів в атмосфері був досить високим, щоб температура залишалася високою протягом достатньо тривалого періоду.

Враховуючи ці дані, вчені вважають, що навіть якщо людство відмовиться від спалювання викопного палива, температурний мінімум, імовірно, залишиться на 1°C вищим за доіндустріальні температури. А можливо і зовсім буде значно вищим.

Дослідники зазначають, що нинішній кліматичний стан можна надійно зіставити з температурними реконструкціями далекого минулого нашої планети.

Як оцінюють температуру Землі у минулому

Щоб реконструювати температуру нашої планети до термометрів, вчені-палеокліматологи покладаються на інформацію, що зберігається у різних природних архівах. Наприклад, наймісткіші з них розташовуються на дні озер і океанів, де набори біологічних, хімічних і фізичних доказів проливають світло на події минулого. Ці різні матеріали накопичуються з плином часу, а дослідники можуть використовувати їх для аналізу та вилучення кернів відкладень.

Утім, дослідники зазначають, що цей метод має свої обмеження. По-перше, донні течії та організми можуть перемішати відкладення, стираючи короткочасні стрибки температури. По-друге, часова шкала для кожного запису насправді точно невідома. Через це вчені-палеокліматологи неохоче порівнюють довгострокові записи минулої температури з короткостроковими екстремальними значеннями.

Назад на десятки тисяч летального

За словами Кауфмана, середня глобальна земна температура коливалася між льодовиковими й міжльодовиковими умовами в циклах тривалістю близько 100 000 років. Здебільшого це відбувалося через повільні та непередбачувані зміни орбіти нашої планети, які супроводжувалися змінами концентрації парникових газів в атмосфері.

Відомо, що нині ми перебуваємо в міжльодовиковому періоді, який розпочався близько 12 000 років тому, коли крижані щити відступили, а кількість парникових газів збільшилася. Дослідники проаналізували цей період і вважають, що температурний пік насправді міг настати близько 6 000 років тому, проте температура, ймовірно, не перевищувала рівень глобального потепління на 1 градус Цельсія в той момент. Інше дослідження припускає, що в цей період температури лише продовжили зростати. Утім, так чи інакше, це питання все ще залишається предметом суперечок учених.

Якщо зазирнути ще далі, на попередній міжльодовиковий період, пік якого припав на 125 000 років тому, можна виявити свідчення вищих температур. Дані свідчать про те, що довгострокова середня температура, ймовірно, була не більше ніж на 1,5°C вищою за доіндустріальний рівень — тобто набагато вищою за те, що ми спостерігаємо зараз.

Що далі?

Дослідники вважають, що якщо людству не вдасться знизити кількість парникових викидів найближчим часом, Земля, імовірно, опиниться на шляху до досягнення температури приблизно на 3 °C вище за доіндустріальний рівень уже до 2100 року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина.