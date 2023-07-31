Давняя традиция. Китай отправил живой груз на орбитальную станцию "Тяньгун": что с ним будут делать

Подобные эксперименты в космосе китайцы проводят, начиная с 80-х годов прошлого века.

Согласно сообщению Китайского космического агентства по пилотируемым полетам, на космическую станцию "Тяньгун" были отправлены более 100 семян растений и 13 видов микроорганизмов. Астронавты будут изучать то, как космическое излучение влияет на растения и другие живые организмы, пишет Space.

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По факту, данный живой груз уже почти 2 месяца находится на китайской космической станции, но об это стало известно только сейчас. Как сообщили китайские официальные лица еще 30 мая этого года вместе с новыми астронавтами на борту космического корабля "Шэньчжоу-16" на станцию "Тяньгун" прибыли семена растений и несколько видов микроорганизмов.

В частности, стало известно, что на борту станции сейчас находятся 136 семян 47 видов сельскохозяйственных культур и солеустойчивых растений, а также 76 видов лесных растений, трав, цветов и лекарственных растений. Что касается микроорганизмов, то в космос были доставлены 13 видов грибов, мхов и других подобных живых существ.

Цель очередного эксперимента в космосе состоит в том, чтобы определить, какое влияние оказывает космическое излучение на семена растений, а также на микроорганизмы. Эти исследования необходимы для селекции, в рамках которой можно создать потенциально полезные генетические мутации у этих видов растений. Таким образом можно повысить урожайность, а также устойчивость к неблагоприятным условиям на Земле и некоторым болезням.

Китайская космическая станция "Тяньгун" Фото: CNSA

Подобной космической селекцией Китай занимается на протяжении десятилетий, начиная с 80-х годов прошлого века. Раньше для этого использовались специальные космические корабли. Кстати, подобные исследования проводят астронавты и на борту Международной космической станции.

Теперь для проведения таких экспериментов у Китая есть собственная космическая станция "Тяньгун", строительство которой завершилось осенью прошлого года. Астронавты, которые доставили живой груз на орбиту, стали уже пятым экипажем, который побывал на орбитальной станции за все время ее существования.

На самом деле эта станция, состоящая из трех сегментов, начиналась, как один модуль и еще в 2021 году три месяца в нем провел первый экипаж их трех китайских астронавтов, как уже писал Фокус.

В июне этого года Китайское космическое агентство по пилотируемым полетам предоставило уникальные кадры, снятые снаружи космической станции. Благодаря им можно получить некоторое представление о том, как выглядит пока что единственный конкурент Международной космической станции, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в Китае построили самый большой в мире радиотелескоп, предназначенный для изучения Солнца. И совсем недавно он начал свою работу в тестовом режиме.