Скрытая угроза. Подо льдами Антарктиды скрыты действующие вулканы — их извержение разрушит мир

Исследователи отмечают, что даже извержение одного из сотни этих спящих гигантов приведет к катастрофическим последствиям.

Годами ученые предупреждали, что извержение по крайней мере одного из антарктических вулканов вероятно разрушит мир. И, похоже, эта угроза реальнее, чем мы могли ранее предположить, пишет Express.

Далеко от материковой части Австралии находится остров Херд, на котором расположился большой вулкан Биг-бен. Ранее в этом году он уже был замечен в извержении лавы, что весьма заинтересовало исследователей, так как остров находится всего в 1500 тысячах километров от Антарктиды. Дело в том, что ледяной континент является домом для около сотни вулканов и один из них, если не самый большой, вулканический регион считает Антарктиду своим домом и находится примерно в двух километрах под покровом льда.

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Исследователи сходятся во мнении, что на данный момент антарктические вулканы едва ли представляют угрозу для человечества, однако в будущем их извержение может оказать глобальный эффект домино.

Ученые полагают, что вулканический хребет Антарктиды может быть больше, чем вулканический хребет Восточной Африки, который некогда считался местом с самой высокой концентрацией вулканов во всем мире. Исследования показывают, что в данный момент в Антарктиде есть всего два действующих вулкана:

Эребус;

остров Десепшн.

Оба этих вулкана отличаются уникальным геологическим строением и не похожи на большинство вулканов найденных по всему миру. Ранее профессор вулканологии из Университета Лестера, Джон Смелли предположил, что извержение антарктических вулканов приведет к образованию большого количества талой воды, которая медленно стечет в море, в результате чего глобальные уровни воды невероятно поднимутся.

Смелли исследовал структуру этих вулканов Антарктиды и показал, как они "растапливают огромные пещеры" у основания льда и создают тем самым огромное количество талой воды. В результате профессор предположил, что западно-антарктический ледяной щит на самом деле не примерзший к своему ложу, а является влажным. Фактически талая вода действует как смазка и способна заставить лежащий выше лед скользить и двигаться быстрее.

В то же время исследователь предполагает, что местные вулканы могут стабилизировать лед, так как дают ему то, за что можно ухватиться. Простыми словами, это похоже на то, как ледяной куб цепляется за нечто в форме глыбы. Так или иначе профессор пришел к выводу, что объем воды, который генерируется даже самым большим вулканом, будет ничтожно мал в сравнении с объемом лежащего над ним льда.

Таким образом исследователи полагают, что единичное извержение вулкана едва ли способно повлиять на ледоход. Однако если сразу несколько вулканов извергнутся рядом с любым из "ледяных потоков" — это приведет к катастрофическим последствиям.

Известно, что около 80% мировых запасов пресной воды находятся именно в Антарктиде — ее таяние поднимет глобальный уровень моря на рекордные 60 метров. По мнению исследователей, подобный сценарий сделал бы нашу планету попросту непригодной для жизни.

Профессор Смелли считает, что извержения подо льдом могут ускорить этот процесс. Дело в том, то ледяные потоки представляют собой реки изо льда, которые текут намного быстрее, чем их окружение. Фактически они являют собой артерии, по которым большая часть льдов Антарктиды доставляется в океан, а потому колебания их скорости могут привести к колебанию уровня моря.

Исследователи полагают, что нечто подобное уже могло происходить на Земле около 2000 лет назад с небольшим вулканов в Гудзоновских горах, расположенных под западно-антарктическим ледяным щитом. Если бы подобное извержение произошло сегодня, близлежащий ледник Пайн-Айленд, скорее всего, ускорил свое таяние льда.

Профессор также полагает, что большая серия подобных извержений может дестабилизировать другие подледниковые вулканы, и тогда последствия будут катастрофическими — простыми словами, мы сможем наблюдать "эффект домино".

Ранее Фокус писал о том, что вслед за Средиземным морем рекордно нагрелась Северная Атлантика.