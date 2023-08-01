Сделаны первые в истории снимки "темной Вселенной": телескоп Евклид начал свою работу

Телескоп "Евклид" поможет ученым раскрыть секреты темной материи и темной энергии.

31 июля новый космический телескоп "Евклид" прислал на Землю первые изображения космоса, которые подтверждают, что все его научные приборы работают хорошо. С помощью этого телескопа ученые хотят создать новую карту Вселенной, чтобы увидеть ее темную сторону, то есть как именно распределена темная материя в миллиардах галактик на расстоянии до 10 млрд световых лет от нас, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый космический телескоп "Евклид", созданный Европейским космическим агентством, отправился в космос еще 1 июля и 28 июля он прибыл к своему месту назначения. Сейчас он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 1,6 млн км там же, где и находится космический телескоп Уэбб. Новая обсерватория предназначена для изучения природы загадочной темной материи, а также не менее загадочной темной энергии. Если первая является основной невидимой составляющей Вселенной, то вторая отвечает за ее расширение.

Космчиеский телескоп Евклид Фото: ESA

Телескоп должен работать как минимум 6 лет изучая очень далекие галактики и с его помощью астрономы хотят составить новые карты Вселенной. В течение следующих нескольких месяцев будет происходить настройка всех приборов, но первые изображения телескопа показывают, что они уже работают хорошо.

Телескоп "Евклид" сделал первые снимки космоса в видимом и в ближнем инфракрасном диапазоне света. На снимке ниже показано два изображения космоса, сделанные с помощью прибора VIS, который делает фотографии в видимом человеческому глазу диапазоне света. Слева показан расширенный обзор космоса, а справа – увеличенная версия одного из его участков. На этих снимках видны как отдельные яркие звезды, так и целые галактики, которые будет изучать "Евклид" во время поисков темной материи и темной энергии.

Телескоп "Евклид" сделал первые снимки космоса Фото: ESA

На следующем снимке, который находится ниже, показано изображение космоса, сделанное инфракрасным прибором NISP. Здесь также изображение разделено на две части, где слева показан расширенный обзор космоса, а справа – увеличенная версия одного из его участков.

Телескоп "Евклид" сделал первые снимки космоса Фото: ESA

Прибор NISP имеет несколько самых современных фильтров, через которые проходит свет далеких галактик. Благодаря этому телескоп может точно определить расстояние до этих объектов из-за изменения их яркости.

Третье изображение телескопа "Евклид", которое находится ниже, выглядит на первый взгляд необычно, н она самом деле каждая яркая полоса представляет отдельный световой спектр галактики или звезды. Таким образом астрономы могут узнать о химическом составе того или иного объекта.

Телескоп "Евклид" сделал первые снимки космоса Фото: ESA

По словам ученых, все эти снимки пока нельзя использовать в научных целях, и они являются тестовыми, но их качество показывает, что телескоп "Евклид" работает так, как и планировалось.

Ученые очень надеются, что телескоп "Евклид" поможет дать подсказки относительно того, что из себя представляют темная материя и темная энергия, которые хотя и имеют одно общее слово в своем названии, но это абсолютно разные явления.

Считается, что без темной материи не могли бы существовать галактики в том виде, в котором мы знаем, а темная энергия стоит за ускоренным расширением космоса.

Фокус уже писал подробно о телескопе "Евклид", а также о его миссии.

Также Фокус писал о том, что на огромной комете на пути к Земле произошло извержение и "выросли рога". Это первое мощное извержение на этой комете за последние 69 лет, которое смогли увидеть астрономы.