Любимый напиток калифорнийских хипстеров оказался крайне полезным: что говорят эксперты

Исследователи проверили полезные свойства комбучи, которая производится из чайного гриба.

Новое исследование проанализировало полезные свойства популярного напитка комбуча, который получают на основе чайного гриба. Как оказалось, любимый напиток калифорнийских хипстеров может понижать уровень сахара в кори у людей с диабетом 2 типа, пишет Daily Mail.

В относительно небольшом исследовании приняли участие 12 человек, которые на протяжении четырех недель пили комбучу ежедневно за ужином. После этого, испытуемые еще четыре недели пили лишь похожий на комбучу напиток, не зная об этом.

Отмечается, что чайный гриб производится путем ферментации чая с бактериями и дрожжами. Спустя четыре недели после приема комбучи у добровольце произошло значительное снижение уровня сахара в крови, чего не произошло с напитком-пустышкой.

Такие выводы были основаны на анализах всего 8 человек, участвовавших в исследовании, поэтому необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, ранние исследования на животных показали, что чайный гриб может увеличить количество здоровых бактерий, живущих в кишечнике, что может повлиять на метаболизм и уровень сахара в крови.

Кроме этого, напиток может помочь в регенерации бета-клеток, которые отвечают за производство инсулина для регулирования сахара в крови. Правда, не исключено, что прием напитка просто делает людей сытыми, поэтому они начинают меньше есть.

"Насколько нам известно, это первое клиническое исследование, которое изучило влияние чайного гриба на людей с диабетом. Нам предстоит провести гораздо больше исследований, но это стало многообещающим", — говорит соавтор исследования из из Джорджтаунского университета Дэн Меренштейн.

Средний уровень сахара в кори у испытуемых после месяца употребления комбучи упал со 164 до 116 миллиграммов на 100 миллилитров крови.

Контроль уровня сахара в крови при диабете крайне важен, так как помогает избежать таких осложнений, как сердечные приступы, инсульты, диабетические язвы и проблем со зрением.

В исследовании, которое было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition, особо заметная разница в уровне сахара была заметна у тех людей, которые изначально плохо контролировали этот показатель.

Отмечается, что комбуча, которая использовалась в исследовании, была произведена коммерческой компанией. Но, по мнению исследователей, большинство напитков из чайного гриба должны быть довольно похожими по составу бактерий и дрожжей.

Напомним, новое исследование показало, что через 30 лет в мире будет около 1,3 млрд человек с диабетом, сейчас же их количество составляет 500 млн человек.