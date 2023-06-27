Как население Китая: ученые выяснили, сколько диабетиков будет в мире к 2050 году

Исследование показало, что через 30 лет на планете от диабета будет страдать 1,3 млрд человек.

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Новое исследование показало, что через 30 лет в мире будет около 1,3 млрд человек с диабетом, сейчас же их количество составляет 500 млн человек. Об этом сообщает UPI.

"Такие темпы роста случаев диабета не просто тревожны, они представляют риск для каждой отдельно взятой системы здравоохранения в мире, особенно если учитывать то, что диабет попутно увеличивает риск ишемической болезни сердца и инсульта", — говорит ведущий автор исследования из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сиэтле Каньин Лиан Онг.

Она подчеркивает, что несмотря на то, что широкая общественность винит в возникновении диабета ожирение и недостаток физической нагрузки, причины болезни на самом деле более сложны. В список причин диабета входит генетика, а также логистические, социальные и финансовые барьеры в структурных системах стран, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Результаты проведенного исследования показали, что сейчас страдает диабетом 6% людей, проживающих на планете. Такой показатель выводит диабет в первую десятку основных причин инвалидности и смерти в мире.

Самый высокий показатель в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где количество диабетиков составляет 9%, а в 2050 году будет в пределах 17%. Также этот показатель увеличится до 11% в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Почти в каждой стране мира диабет в основном диагностируется у людей в возрасте 65 лет и старше с показателем распространенности в размере более 20%. Наивысший показатель распространенности в размере 24% был определен для людей в возрасте от 75 до 79 лет. Отмечается, что в этом случае речь идет преимущественно о странах Северной Африки и Ближнего Востока (39%), наименьший показатель в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии (20%).

Кроме этого, данные указывают на то, что 96% случаев диабета приходится на диабет 2 типа. Основными причинами развития диабета являются ожирение, на которое приходится 52% инвалидности и преждевременной смерти от заболевания. Далее следует неправильное питание, экологические и профессиональные риски, курение, малоподвижный образ жизни и употребление алкоголя.

Напомним, ученые выяснили, что ген, ранее связанный с лейкемией, был тесно связан с нарушением выработки инсулина у диабетиков 2 типа.