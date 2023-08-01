Инопланетяне строят огромные мегаструктуры вокруг своих звезд: новая теория объясняет зачем

Наличие таких структур можно попытаться обнаружить с Земли, что будет доказательством существования очень развитых внеземных цивилизаций.

Чтобы продлить жизнь своим родным звездам и таким образом спасти от гибели родные планеты, внеземные цивилизации могут создавать огромные мегаструктуры вокруг своих звезд. Если обнаружить эти объекты, то это будет доказательством того, что мы не одиноки во Вселенной, считают авторы новой статьи, опубликованной в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Inverse.

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Наше Солнце через несколько миллиардов лет увеличится в размерах и таким образом уничтожит Землю. Это произойдет из-за того, что Солнце будет приближаться уже к концу своей жизни, которая составляет примерно 10 млрд лет. Похожие на Солнце звезды проходят ту же стадию умирающей звезды, перед тем как превратиться в белого карлика. Но что если очень развитая цивилизация может создать вокруг своей звезды мегаструктуру, которая бы замедлила предсмертную агонию и увеличила продолжительность жизни звезды?

Некоторые ученые, которые занимаются поиском внеземного разума считают, что инопланетяне могут строить вокруг своих родных звезд такие структуры, известные как сфера Дайсона. Они предназначены, согласно теориям, для сбора всей энергии звезды, которую внеземная цивилизация использует в своих целях.

Авторы новой статьи предполагают, что подобные структуры вместо того, чтобы собирать энергию звезд, занимаются удалением огромных масс плазмы со звезд, чтобы продлить их жизнь. Таким образом потенциальные инопланетяне, используя своеобразные "звездные экскаваторы", мешают звезде расширяться и таким образом могут спасти не только саму звезду от смерти, но и свою родную планету от такой же участи. Ученые считают, что таким образом инопланетяне могут "купить" лишние пару миллиардов лет жизни и для звезды, и для их планеты.

Чтобы продлить жизнь своим родным звездам и таким образом спасти от гибели родные планеты, внеземные цивилизации могут создавать огромные мегаструктуры вокруг своих звезд Фото: ScienceAlert

Но чтобы осуществить такой проект, потенциальным инопланетянам нужно каждые 100 лет убирать со своей звезды вещества, которое примерно в 3 раза больше массы Цереры (масса карликовой планеты — 9,39х10 в 20 степени кг). И этот процесс нужно непрерывно поддерживать в течение нескольких тысяч лет.

Авторы исследования считают, что подобное могут осуществить внеземные цивилизации, которые в тысячи раз более развитые чем мы и таким образом они спасают себя от уничтожения. Но самое главное, по мнению ученых, что такую структуру вокруг звезд можно увидеть с Земли и это будет доказательством существование внеземных развитых цивилизаций.

Это можно сделать с помощью наблюдений за изменением яркости звезды, которая иногда будет становиться более тусклой. Хотя здесь может возникнуть проблема в том, как отличить естественные облака пыли, которые могут закрывать звезду от искусственно созданного объекта. С другой стороны, авторы статьи указывают на то, что существуют и другие методы узнать о том, что со звездой происходит что-то странное и ее жизнь действительно пытаются продлить представители внеземного разума.

Фокус уже писал о том, что ученый из Гарварда предположил, что на самом деле вся известная нам Вселенная может являться продуктом "творчества" самой развитой внеземной цивилизации.

Также Фокус писал о том, что начал свою работу новый космический телескоп Евклид, который прислал первые в истории снимки "темной Вселенной".