Близкая и яркая Луна. Два суперлуния в августе 2023: что это и когда можно увидеть

На самом деле с Луной ничего особенного не произойдет и это обычное астрономическое явление.

В августе можно будет наблюдать два раза за таким астрономическим явлением, как суперлуние, которое как ясно из названия, связано с Луной. Что такое суперлуние и почему оно происходит, а также когда его можно увидеть? Об этом пишет Inverse.

Что такое суперлуние?

Такое астрономическое явление, которое получило названием суперлуние происходит тогда, когда Луна находится ближе всего к Земле во время своего орбитального движения вокруг нашей планеты и при этом Луна является полной. То есть должны совпасть эти два фактора – полная Луна и нахождение нашего спутника в перигее, то есть самой близкой точке к Земле.

Во время суперлуния Луна выглядит примерно на 7% больше, чем обычно и примерно на 16% ярче, то есть сильнее отражает солнечный свет. Но, если различие вразмерах Луны увидеть невооруженным глазом сложно, то увеличение яркости видно хорошо.

Как известно Луна всегда обращена к нам своей одной стороной и делает полный оборот вокруг Земли за 27,3 суток. Но наш спутник имеет не идеально круглую орбиту, скорее она напоминает овал и один из краев этого овала находится ближе к Земле. Поэтому раз в почти 28 дней Луна приближается к нашей планете на самое близкое расстояние.

Полнолуние наступает, когда свет Солнца освещает всю видимую нам сторону Луны. Чаще всего полная Луна и то, что наш спутник находится ближе всего к Земле, совпадают раз в месяц. Но иногда это происходит чаще, например, в августе будет сразу два суперлуния.

В августе можно будет наблюдать два раза за таким астрономическим явлением, как суперлуние Фото: Getty

Как далеко находится Луна во время суперлуния?

Среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 382 тысячи км. Когда наш спутник находится в апогее, то есть дальше всего от Земли, то это расстояние составляет примерно 403 тысячи км. Но в перигее Луну от Земли отделяет примерно 361 тысяча км. То есть, во время суперлуния Луна находится на таком расстоянии от нашей планеты.

Если вы хотите визуально понять, какое это расстояние, то можно взять баскетбольный и теннисный мячи. Измерьте диаметр большего мяча и положите меньший мяч на расстоянии, которое в 30 раз больше, чем эта ширина. Баскетбольный мяч – это Земля, а теннисный – Луна. Таким образом вы визуально поймете, как далеко она находится обычно от нас. Затем возьмите теннисный мяч и положите его ближе к баскетбольному мячу на расстояние эквивалентное двум его диаметрам. Здесь Луна находится во время суперлуния.

Когда можно увидеть суперлуние?

Первое астрономическое явление, связанное с Луной, можно будет наблюдать поздно вечером 7 августа, всю ночь и рано утром 8 августа. Следующее суперлуние произойдет в ночь на 30 августа. Еще одно подобное явление, последнее в этом году, можно будет наблюдать в ночь на 28 сентября.

Фокус уже писал о том, что астронавт с борта Международной космической станции сделал снимки суперлуния, которое произошло в июле. И это было первое такое явление и четырех, которые можно увидеть в этом году.

Напоминаем, что соучредитель компании OceanGate, которая стала известна благодаря катастрофе батискафа Titan, заявил о том, что он планирует построить колонию на Венере. Что известно об этом, уже писал Фокус.